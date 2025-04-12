ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı - Son Dakika
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Dünya

ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından \'yapıcı geçti\' mesajı

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin ilki Umman'da gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin yaptığı görüşmelere ilişkin, İran basını "Yapıcı geçti, haftaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

12.04.2025 17:39
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ABD ve İran arasında son aylarda artan gerginlik, Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasıyla birlikte yükselirken; tarafların gerginliği azaltmak için başlattıkları müzakere görüşmeleri başladı.

İLK TUR TAMAMLANDI

Bugün iki ülke heyeti Umman'da dolaylı görüşmelerin ilkini gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda başladı" ifadelerini kullanarak duyurduğu görüşmenin ilk turu tamamlandı.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Görüşmede Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.

İRAN BASINI BÖYLE YORUMLADI

İran basını ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin yaptığı görüşmelere ilişkin "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosfer" yorumu yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını açıklamıştı. Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını belirtmişti.

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Son Dakika Dünya ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kerim Gürel:
    Ne olduda amerika usagi oldunuz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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