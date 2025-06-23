ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) sosyal medya hesaplarından İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin bir paylaşım yapıldı.
Bakanlık, söz konusu saldırılara katılan B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarının ABD'den kalkış yaptığı ardından ABD'ye döndüğü anlara ait görüntüleri paylaştı.
İsrail ile İran arasındaki savaşa 10 gününde dahil olan ABD, B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarıyla İran için son derece kritik olan Fordo Nükleer Tesisi'ni vurmuştu. Ayrıca, Tomahawk füzeleriyle de Natanz ve İsfahan nükleer tesisleri hedef alınmıştı.
Sadece ABD ordusunun sahip olduğu B-2 bombardıman uçakları, saldırının ardından 36 saatlik uçuşla Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne dönüş yapmıştı.
Son Dakika › Dünya › ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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