ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı

NE OLMUŞTU?

İsrail ile İran arasındaki savaşa 10 gününde dahil olan ABD, B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarıyla İran için son derece kritik olan Fordo Nükleer Tesisi'ni vurmuştu. Ayrıca, Tomahawk füzeleriyle de Natanz ve İsfahan nükleer tesisleri hedef alınmıştı.

Sadece ABD ordusunun sahip olduğu B-2 bombardıman uçakları, saldırının ardından 36 saatlik uçuşla Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne dönüş yapmıştı.