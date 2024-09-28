ABD Kamuoyunda Gündem Olan An Tartışılıyor - Son Dakika
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Dünya

ABD Kamuoyunda Gündem Olan An Tartışılıyor

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ABD'deki gündem belirleyici bir olay, tüm kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Bu olay, ülke genelinde geniş yankı buldu ve herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Olayın detayları hakkında henüz net bilgiler paylaşılmazken, gelişmeler merakla bekleniyor.

28.09.2024 15:41  Güncelleme: 16:21
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ABD Başkan adayı Donald Trump, daha birkaç gün önce "Tarihin en büyük pazarlamacısı" diyerek hakaret ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Trump muhatabına bu kez de Rusya ile savaşma konusunda suçlu olduğunu söyledi.

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris arasındaki tartışmalar Amerikan dış politikası ve Ukrayna üzerinden yeni bir boyut kazandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için ABD'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderilen silahların üretildiği tesisleri ziyaret etti. Bu ziyareti yorumlayan Trump, Ukrayna liderini hedef alarak "Bence Zelenskiy tarihin en büyük pazarlamacısı. Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor" dedi.

ÖNCE "PAZARLAMACI" DEDİ SONRA DA...

Trump'ın Zelenskiy hakkında yaptığı bu sert açıklamanın ardından Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e sözde bir "zafer" planı sundu. Biden, sıkıntıdaki Kiev için yaklaşık 8 milyar dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi duyurdu.

Bu görüşmenin ardından konuşan Harris, Trump'ın Ukrayna'dan talep ettiği şeyin Rusya'ya teslim olma anlamını içereceğini belirtti. Zelenskiy ise Rusya'ya karşı zafer planını sunmak üzere, başkan olması durumunda desteğini alabilmek için Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile de bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE GERGİN ANLAR

Görüşmede Trump Zelenskiy'e "Çok iyi bir ilişkimiz var ve bildiğiniz gibi Başkan Putin'le de çok iyi bir ilişkim var." dedi. Ortalık bir anda buz kesti. Hemen söz alan Zelenskiy, "Benimle ilişkilerinizin daha iyi olacağını umuyorum." diyerek araya girdi. O anlarda Trump bir kez daha dönerek olanlarda Zelenskiy'nin de suçu olduğunu öne sürdü. Trump, "Olanlarda senin de sorumluluğun var." dedi.

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