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ABD-Kanada sınırında yer alan Rainbow Köprüsü'nde bir araçta patlama meydana geldi, iki ülke arasında geçişler kapatıldı - Son Dakika

ABD-Kanada sınırında yer alan Rainbow Köprüsü'nde bir araçta patlama meydana geldi, iki ülke arasında geçişler kapatıldı

ABD-Kanada sınırında yer alan Rainbow Köprüsü'nde bir araçta patlama meydana geldi, iki ülke arasında geçişler kapatıldı.

ABD-Kanada sınırında yer alan Rainbow Köprüsü\'nde bir araçta patlama meydana geldi, iki ülke arasında geçişler kapatıldı
22.11.2023 - 22:00,  Güncelleme: 22:04
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ABD- Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde bulunan Rainbow Köprüsü'nde bir araçta patlama meydana geldi.

KÖPRÜDEN GEÇEN ARAÇTA PATLAMA MEYDANA GELDİ

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerindeki Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama yaşandı. Patlamada araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 sınır memuru da yaralandı.

ABD-KANADA SINIRINDA GEÇİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Olay yerine gelen ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Olay nedeniyle ABD-Kanada arasındaki geçişler de durduruldu.

Ayrıntılar geliyor...

Niagara Nehri, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD-Kanada sınırında yer alan Rainbow Köprüsü'nde bir araçta patlama meydana geldi, iki ülke arasında geçişler kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD-Kanada sınırında yer alan Rainbow Köprüsü'nde bir araçta patlama meydana geldi, iki ülke arasında geçişler kapatıldı - Son Dakika
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