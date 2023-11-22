ABD-Kanada sınırında yer alan Rainbow Köprüsü\'nde bir araçta patlama meydana geldi, iki ülke arasında geçişler kapatıldı

ABD- Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde bulunan Rainbow Köprüsü'nde bir araçta patlama meydana geldi.
ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerindeki Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama yaşandı. Patlamada araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 sınır memuru da yaralandı.
Olay yerine gelen ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Olay nedeniyle ABD-Kanada arasındaki geçişler de durduruldu.
Ayrıntılar geliyor...
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