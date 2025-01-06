ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, kazanması için gereken 270 delege sınırını aşarak ikinci kez başkan seçildi. Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlaması bekleniyordu.
ABD Kongresi, Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinin galibi olduğunu resmen onayladı. Böylece, Kongre, seçilmiş başkan Donald Trump'ın 20 Ocak tarihinde yemin etmesinin önünü açtı.
Son Dakika › Dünya › ABD Kongresi, Trump'ın seçim zaferini resmen onayladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?