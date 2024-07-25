ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti

Geniş Video İzle

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada ''Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini'' savundu. Netanyahu yalanlarını sıralarken kongredekiler alkışlarla kendilerinden geçerken, Filistin kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ''Savaş suçlusu'' pankartı kaldırdı.

25.07.2024 11:06  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yaptı. Konuşması sırasında ayakta uzun uzun alkışlanan Netanyahu'ya tepki gösteren tek bir üye vardı.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'ndeki konuşmasında 7 Ekim 2023'deki Hamas'ın saldırılarını ABD'deki 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kule saldırılarına benzettiğini savundu. Netanyahu, ABD Başkan Joe Biden'a Gazze saldırılarında İsrail'e verdiği destek ve "gururlu bir siyonist" olduğunu söylemesinden dolayı teşekkür etti. Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesi ile ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir" iddiasında bulundu.

ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti

"İKİ DÜZİNE SİVİL ÖLDÜ"

Geçen hafta Refah'a gittiğini ve İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Netanyahu, burada "kaç sivil öldürüldüğü" sorusuna "bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği" şeklinde cevabını aldığını öne sürdü.

ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti

HER CÜMLENİN SONUNDA UZUN UZUN ALKIŞLANDI

ABD ve İsrail'in birlikte dünyadaki "en sofistike" silahları geliştirdiğini kaydeden Netanyahu, bunun sadece iki ülkeyi ve Orta Doğu'daki ortak çıkarları korumadığını, aynı zamanda ABD askerlerinin sahaya inmesine gerek bırakmadığını dile getirdi. İsrail her cephede savaşırken Amerika'nın desteğini esirgemediğini belirten Netanyahu, destek için teşekkürlerini iletti. Netanyahu'nun, yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması dikkat çekti.

ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti

KONUŞMA BOYUNCA PANKARTI ELİNDE TUTTU

ABD Kongresi'nin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib'in, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde "Savaş suçlusu" yazan bir pankart tuttuğu görüldü. Kongreye davetli olarak katılan bir misafirin ise üzerinde "Şimdi anlaşmayı imzala" yazan bir tişört vardı.

ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti

PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan; Netanyahu kongrede yaptığı konuşmanın ardından çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi. Güvenlik güçleri, bazı protestocuları gözaltına aldı.

ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
ABD kongresinde Netanyahu\'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti

Filistin, İsrail, Refah, Gazze, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ZAFER YILDIZ: Zalime karşı onurlu duruşunu yürekten alkışlıyorum Yiğit kadın.. Adamlık Cinsiyet değil, Şahsiyet Meselesidir 86 0 Yanıtla
  • Fahrettin Uludağ: Ey iman edenler, yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin, onlar birbirinin dostudur. İçinizden kim, onları dost edinirse, (samimi bir muhabbet ile onlara bağlanırsa) o da onlardan sayılır. Şüphe yok ki Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez.maide 51. körler sağırlar birbirini ağırlar, 40 3 Yanıtla
  • Murat Buğdaycı: kuklalar, kuklacıyı alkışlamış, 34 0 Yanıtla
  • Mehmet Güney: dinlemeye tahammül ettiği için Rashida Tlaib i tebrik ederim. bir barbarı dinlemek bile acı veriyor 26 0 Yanıtla
  • Ali Yolun: Herşey bir yana da buna destek veren siyahileri anlamış değilim.Sömürülmekten vazgeçmiyorlar. 25 0 Yanıtla

11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement