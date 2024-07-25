ABD kongresinde Netanyahu\'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yaptı. Konuşması sırasında ayakta uzun uzun alkışlanan Netanyahu'ya tepki gösteren tek bir üye vardı.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'ndeki konuşmasında 7 Ekim 2023'deki Hamas'ın saldırılarını ABD'deki 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kule saldırılarına benzettiğini savundu. Netanyahu, ABD Başkan Joe Biden'a Gazze saldırılarında İsrail'e verdiği destek ve "gururlu bir siyonist" olduğunu söylemesinden dolayı teşekkür etti. Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesi ile ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir" iddiasında bulundu.

"İKİ DÜZİNE SİVİL ÖLDÜ"

Geçen hafta Refah'a gittiğini ve İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Netanyahu, burada "kaç sivil öldürüldüğü" sorusuna "bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği" şeklinde cevabını aldığını öne sürdü.

HER CÜMLENİN SONUNDA UZUN UZUN ALKIŞLANDI

ABD ve İsrail'in birlikte dünyadaki "en sofistike" silahları geliştirdiğini kaydeden Netanyahu, bunun sadece iki ülkeyi ve Orta Doğu'daki ortak çıkarları korumadığını, aynı zamanda ABD askerlerinin sahaya inmesine gerek bırakmadığını dile getirdi. İsrail her cephede savaşırken Amerika'nın desteğini esirgemediğini belirten Netanyahu, destek için teşekkürlerini iletti. Netanyahu'nun, yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması dikkat çekti.

KONUŞMA BOYUNCA PANKARTI ELİNDE TUTTU

ABD Kongresi'nin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib'in, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde "Savaş suçlusu" yazan bir pankart tuttuğu görüldü. Kongreye davetli olarak katılan bir misafirin ise üzerinde "Şimdi anlaşmayı imzala" yazan bir tişört vardı.

PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan; Netanyahu kongrede yaptığı konuşmanın ardından çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi. Güvenlik güçleri, bazı protestocuları gözaltına aldı.