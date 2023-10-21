 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas'tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız - Son Dakika

ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas'tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız

Son Güncelleme: 21.10.2023 20:01

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, ABD'li anne ve kızını serbest bırakması sonrası Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bir Hamas yetkilisi, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları bitene kadar İsrail ordusuna mensup rehinelerin durumunun tartışmaya açık olmadığını söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan, 7 Ekim sabahı İsrail'e düzenledikleri Aksa Tufanı operasyonunda ele geçirdikleri İsrailli esirlere ilişkin açıklama geldi. Hamas yetkili yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitene kadar, ellerinde bulunan İsrail ordusuna mensup rehinelerin durumunun tartışmaya açık olmadığını ifade etti.

"SALDIRILAR SONA ERENE KADAR BUNU TARTIŞMAYACAĞIZ"

Lübnan basınına konuşan Hamas yetkilisi Osman Hamdan, İsrail ordusu esirleriyle ilgili tutumlarının açık olduğunu söyleyerek "İsrail'in Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları sona erene kadar bunu tartışmayacağız." dedi.

ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas'tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız

KASSAM TUGAYLARI, ABD'Lİ ANNE VE KIZINI SERBEST BIRAKTI

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de esir olarak tutulan ABD'li Judith Tai Raanan ve 17 yaşındaki kızı Natalie'yi serbest bırakmıştı.

ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas'tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız

ELLERİNDE 200-250 ARASI REHİNE VAR

Öte yandan Gazze'deki Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas'tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas'tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız

GAZZE'DE 4 BİN 385 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas'tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas'tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız - Son Dakika


Son Dakika
20:08 Artık en büyük o! Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu da kırdı
19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda görüştü
19:45 Dev derbide neler oluyor! Beşiktaş 4 dakika içinde resmen kabusu yaşadı
19:24 Tüyler diken diken! Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
18:47 Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 445 gün sonra bir ilk gerçekleşti
18:43 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye yönelik kara saldırısı planlarını onayladı
18:32 İsrail ordusundan Gazze'de yeni katliam mesajı: Hepiniz terörist sayılacaksınız
18:12 Şeytanın bacağını sonunda kırdılar! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş
17:53 Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var
17:22 TAG Otoyolu'nda 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2023 20:22:30. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas'tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement