ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas'tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan, 7 Ekim sabahı İsrail'e düzenledikleri Aksa Tufanı operasyonunda ele geçirdikleri İsrailli esirlere ilişkin açıklama geldi. Hamas yetkili yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitene kadar, ellerinde bulunan İsrail ordusuna mensup rehinelerin durumunun tartışmaya açık olmadığını ifade etti.

"SALDIRILAR SONA ERENE KADAR BUNU TARTIŞMAYACAĞIZ"

Lübnan basınına konuşan Hamas yetkilisi Osman Hamdan, İsrail ordusu esirleriyle ilgili tutumlarının açık olduğunu söyleyerek "İsrail'in Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları sona erene kadar bunu tartışmayacağız." dedi.

KASSAM TUGAYLARI, ABD'Lİ ANNE VE KIZINI SERBEST BIRAKTI

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de esir olarak tutulan ABD'li Judith Tai Raanan ve 17 yaşındaki kızı Natalie'yi serbest bırakmıştı.

ELLERİNDE 200-250 ARASI REHİNE VAR

Öte yandan Gazze'deki Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 4 BİN 385 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.