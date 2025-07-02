Cüzdanını çaldırmasıyla gündeme gelen Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Timsah Alkatrazı" olarak bilinen yeni göçmen kampını ziyaretinde dikkat çeken bir olay aktardı. Noem "Federal görevliler bana anlattı. Yakaladıkları bir yamyamı uçağa bindirmişler. Uçuş sırasında, koltuğunda otururken kendisini yemeye başlamış. Hemen müdahale ederek uçaktan indirmişler" dedi.
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2.07.2025 13:11:40. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi - Son Dakika
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