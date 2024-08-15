ABD'li balerin Ksenia Karelina, Rusya'da vatana ihanetten 12 yıl hapis cezasına aldı - Son Dakika
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ABD'li balerin Ksenia Karelina, Rusya'da vatana ihanetten 12 yıl hapis cezasına aldı

ABD\'li balerin Ksenia Karelina, Rusya\'da vatana ihanetten 12 yıl hapis cezasına aldı

Rusya, ABD vatandaşı balerin Ksenia Karelina'yı Ukrayna'ya bağış yaptığı için vatana ihanetten 12 yıl hapse mahkum etti. Karelina, aile ziyareti sırasında havaalanında yapılan kontrolde Ukrayna yardım kuruluşuna 51,80 dolar bağış yaptığı tespit edildi. Rusya, bu paranın Ukrayna ordusuna destek için kullanıldığını iddia etti. Karelina'nın avukatı, müvekkilinin gelecekte bir mahkum takasına dahil edilmeyi umduğunu belirtti. Bu olay, ABD ve Rusya arasındaki gergin ilişkileri daha da tırmandırdı.

15.08.2024 15:04
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Rusya'da, ABD vatandaşı Ksenia Karelina adlı balerin, Ukrayna'ya bağış yaptığı gerekçesiyle vatana ihanetten suçlu bulunarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

33 yaşındaki balerin ve spa çalışanı Karelina, Ocak ayı sonunda Rusya'ya aile ziyareti için geldiğinde, havaalanında telefonunda "Ukrayna" kelimesi aranmış ve Amerikan merkezli bir Ukrayna yardım kuruluşuna 51,80 dolar bağış yaptığı tespit edilmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Karelina'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tıbbi malzeme, ekipman ve mühimmat alımı için kullanılan bir kuruluşa para aktardığını iddia etti. Ancak destekçileri, bağışın New York merkezli bir yardım kuruluşuna yapıldığını ve bu kuruluşun askeri destek sağlamadığını belirtti.

Karelina, kapalı duruşmada suçunu kabul etti. Avukatı, müvekkilinin gelecekteki bir mahkum takasına dahil edilmeyi umduğunu söyledi.

ABD'de yaşayan Karelina'nın işvereni, kendisinin "haksız yere suçlandığını" ifade etti. Washington, Moskova'yı Amerikan vatandaşlarını asılsız suçlamalarla tutuklamak ve pazarlık aracı olarak kullanmakla suçluyor.

Bu olay, Rusya'nın yakın zamanda ABD'li gazeteci Evan Gershkovich ve diğer 14 kişiyi serbest bıraktığı büyük mahkum takasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

ABD'li balerin Ksenia Karelina, Rusya'da vatana ihanetten 12 yıl hapis cezasına aldı
ABD'li balerin Ksenia Karelina, Rusya'da vatana ihanetten 12 yıl hapis cezasına aldı
ABD'li balerin Ksenia Karelina, Rusya'da vatana ihanetten 12 yıl hapis cezasına aldı
ABD'li balerin Ksenia Karelina, Rusya'da vatana ihanetten 12 yıl hapis cezasına aldı

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Son Dakika Dünya ABD'li balerin Ksenia Karelina, Rusya'da vatana ihanetten 12 yıl hapis cezasına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li balerin Ksenia Karelina, Rusya'da vatana ihanetten 12 yıl hapis cezasına aldı - Son Dakika
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