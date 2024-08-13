ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz

Geniş Video İzle

ABD'li emekli albay ve Savunma Bakanlığı eski danışmanı Douglas McGregor, Türkiye'yle ilgili skandal bir itirafta bulundu. McGregor, "Türkiye ve İsrail'in de içinde olduğu bir savaş kapıda. Erdoğan Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Ama bu sefer iş çok ciddi." ifadelerini kullandı.

13.08.2024 18:57  Güncelleme: 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD'li askeri analist McGregor'un Türkiye ile ilgili itirafı dikkat çekti. McGregor, "Türkiye ve İsrail'in de içinde olduğu bir savaş kapıda. Erdoğan Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Ama bu sefer iş çok ciddi." dedi.

ABD'Lİ ASKERİ ANALİSTTEN DİKKAT ÇEKEN "TÜRKİYE" İTİRAFI

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikastla öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da yeni savaş kapıya dayandı. İran ve Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı beklenirken, ABD'li emekli albay ve Savunma Bakanlığı eski danışmanı Douglas McGregor Türkiye ile ilgili dikkat çeken itirafta bulundu.

ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
Douglas McGregor

"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ SAVAŞTAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar yapsa da Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığını belirten askeri analist McGregor, ABD'nin Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yi hazırladığını söyledi.

"İSRAİL, PKK'YI KULLANARAK TÜRKİYE'YE SALDIRI PLANI HAZIRLIĞINDA"

MacGregor, ABD'nin daha önce PKK'yı Türkiye'ye saldırmak konusunda desteklediğini kabul ederken şimdi ise İsrail'in Suriye üzerinden PKK'yı kullanarak Türkiye'ye saldırı planı hazırlığında olduğu iddiasını da dile getirdi. McGregor şunları söyledi:

"TÜRKİYE'YE SALDIRMALARI İÇİN PKK/YPG'Yİ EĞİTİYORUZ"

"Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz.

"BÜYÜK BİR SAVAŞA DOĞRU GİDİYORUZ"

Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. Ama bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular. Onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. Yani Türkiye ve İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Biz ABD olarak zaten bunun bir parçasıyız."

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'de eğitip-donattığı ve tırlarla silah ve mühimmat gönderdiği biliniyor.

ABD\'li emekli albay McGregor: Türkiye\'ye saldırmaları için PKK/YPG\'yi hazırlıyoruz

Türkiye, Suriye, İsrail, Albay, Albay, Dünya, YPG, PKK, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Halit Özdemir: Kürdüm ve Kürt kardeşlerim lütfen uyanın. 345 11 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Hazırlayın hazırlayın biz'de sarı torbaları hazırlıyoruz konfeksiyon'lar yoğun mesai içerisindeler bunu'da bilmiş olun. 210 15 Yanıtla
  • Yunus Gören: Savunma sanayine yapılan yatırımlar ve erdoğana saygılarımı sunuyorum bu adam olmasa heykel dikeceklerdi heryere :)) 123 89 Yanıtla
  • Murat Sarıal: ADAM DOGRU SÖYLÜYOR. YÖNETİCİLERİMİZ BU DURUMA ACABA NASIL HAZIRLANIYOR. YÖNETİCİLERİMİZ BİR SAVAŞ DURUMUNDA KENDİ VE AİLELERİNİ Mİ YOKSA ÜLKEYİ KORUMAK İÇİN Mİ HAZIRLANIYOR. ÖNEMLİ OLAN BU. DÜŞMAN ABD ACIMAZ ÖLDÜRÜR. BU KONUDA BİZ NE YAPIYORUZ. 162 42 Yanıtla
  • Hanefi Çukur: bunu bilmeyen mi var diye sorsanız. patates, soğan cılar alınırlar, ekonomiyi bahane edip kaos çıkartacak milyonlarca insan var ülkede. ONLAR TUZAK KURARLAR,BILMEZLER O TUZAĞA KENDİLERİ DÜŞER. 131 29 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan: YALAN. YAKIN TARİHTE BU ŞEKİLDE BİR SALDIRI MÜMKÜN DEĞİL. 34 118 Yanıtla
  • Emrullah Tetik: Babaları gelsin . 140 8 Yanıtla
  • Faruk Alver: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, biz buradayız Allahın izni ile şehit olmaya hazır ve razıyız. 121 13 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Bunu açık açık söylediği halde zaten normalde biliyoruzda neden yaptırım yapılmıyor yada hala f16 peşindeyiz düşmanı sal uçak sat misali mi ? 40 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: dauglos dauglos doğru dur bak 17 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

19:51 Trump’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
16:25 Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile Boya yaparken feci şekilde can verdi Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile! Boya yaparken feci şekilde can verdi
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 20:31:13. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement