ABD'li CEO İsrail karşıtı protestoculara iş teklifi yaptı - Son Dakika
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Dünya

ABD'li CEO İsrail karşıtı protestoculara iş teklifi yaptı

Amerika Birleşik Devletleri Hims & Hers şirketinin CEO'su Andrew Dudum, İsrail karşıtı protesto gösterilerine katılan üniversite öğrencilerine iş teklif etti ve bu öğrencilerin 'ahlaki cesaretini' övdü. Dudum'un bu açıklaması, iş dünyasının kampüs aktivizmine bakış açısında dikkate değer bir değişimi işaret ediyor.

03.05.2024 15:49  Güncelleme: 15:59
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Amerika Birleşik Devletleri Hims & Hers şirketinin CEO'su Andrew Dudum, İsrail karşıtı protesto gösterilerine katılan üniversite öğrencilerine iş teklif etti ve bu öğrencilerin "ahlaki cesaretini" övdü. Bu durum, iş dünyasının kampüs aktivizmine bakış açısında dikkate değer bir değişimi işaret ediyor.

Dudum, 2017'de kurduğu tele-sağlık ve çevrimiçi eczane şirketi Hims ile sektörde tanınan bir isim haline geldi. Dudum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İsrail'den yatırım çekilmesini talep eden ve Filistin halkının durumuna dikkat çekmek için protesto düzenleyen öğrencilere destek verdi. Dudum mesajında, "Ahlaki cesaret > Üniversite diploması. Filistin halkının soykırımına karşı ve üniversitenizin İsrail'den yatırım çekmesi için protesto ediyorsanız devam edin. İşe yarıyor," ifadelerini kullandı.

Bu destek, diğer iş liderlerinin protestoları antisemitik bulup katılımcıları işe alınamaz olarak göstermelerinin aksine, Dudum tarafından farklı bir bakış açısıyla ele alınıyor. Dudum, bu tür inançları sergileyen kişileri işe almak isteyen birçok şirket ve CEO olduğunu belirtiyor.

Dudum'un bu açıklaması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Örneğin, Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, Dudum'un protestoculara desteğine eleştirel bir yanıt verdi. Lonsdale, gerçek ahlaki cesaretin, düşüncesizce slogan atıp diyalogu engelleyen bir kalabalığa katılmak olmadığını söyledi ve bu tür protestoların zaman zaman şiddeti teşvik ettiğini ve Yahudi öğrencileri engellediğini ileri sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Filistin, İsrail, CEO, İnsan Hakları, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li CEO İsrail karşıtı protestoculara iş teklifi yaptı - Son Dakika

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