ABD Anayasa Mahkemesi\'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O\'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

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ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi olan Snadra Day O'Connor, 2006 yılında emekli olmuştu. Hayatının son yıllarında demans teşhisi konulan emekli yargıç, 1 Aralık'ta 93 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreni sırasında şeref kıtasında yer alan kadın subayın yere yığıldığı an kameralara yansıdı.
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