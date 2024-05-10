ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi

ABD, İsrail\'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi

ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararına tepki gösteren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Gazze için "Hiroşima olsun" ifadesini kullandı. Graham, İsrail'in etrafındaki herkesin tüm Yahudileri öldürmek istediğini belirterek, İsrail'e nasıl savaşacağını, neyi kullanıp kullanamayacağını söylemenin hatalı olacağını söyledi.

10.05.2024 08:23  Güncelleme: 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurdu. Atılan bu adımla birlikte Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa böyle bir ambargo söz konusu oldu.İsrailli yetkililere göre sevkiyatın durdurulması Tel Aviv yönetiminde ciddi endişeye yol açtı. Cumhuriyetçi Senatör Graham ise skandal bir yorum yaparak, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesi için atom bombası atıldı. Burası Hiroşima ve Nagazaki. İsrail'e ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeliyiz" dedi

ABD MÜHİMMAT GÖNDERMEYİ DURDURUNCA TEPKİ YÜKSELDİ

ABD'nin İsrail'e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurmasının ardından Washington - Tel Aviv hattı gerildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller açıklamalarda bulunarak, İsrail'e gönderilecek diğer silah sevkiyatlarının da gözden geçirildiğini söyledi. Bunun hemen ardından Başkan Joe Biden, CNN kanalına verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi. Washington yönetiminin aldığı karara Gazze'de katliama devam eden İsrail'le birlikte, ABD'deki Cumhuriyetçiler de tepki gösterdi.

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

"İSRAİL'E İHTİYAÇ DUYDUKLARINI VERİN, BURASI HİROŞİMA"

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, alınan karar sebebiyle Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown'ı azarladı. "İsrail'in etrafındaki herkes bütün Yahudileri öldürmek istiyor. İsrail'e nasıl savaşacağını, neyi kullanıp kullanamayacağını mı söyleyeceksiniz?" diye konuşmasına başlayan Graham "İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirmek için Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasını destekler miydiniz General Brown? İsrail Devleti'nin düşmanlarını yok etmek için gerekli silahları durdurursak, bunun bedelini ödeyeceğiz. İsrail'e kaybetmeyi göze alamayacakları savaşta savaşmak için ihtiyaç duydukları şeyi verin! Burası steroid kullanan Hiroşima ve Nagazaki" ifadelerini kullandı.

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD YÖNETİMİ REFAH'A SALDIRILMASINDAN ENDİŞELİ

Savunma Bakanı Austin, Senatoda katıldığı bütçe görüşmelerinde Refah'taki son duruma ve ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haberleri değerlendirdi. Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

"MÜHİMMAT SEVKİYATINI DURDURDUK"

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi. Refah'taki 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin durumunun çok zor olduğuna dikkati çeken Austin, "Refah'ta kesinlikle büyük bir çatışma görmek istemiyoruz." diye konuştu.

Lindsey Graham, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
23:24 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 08:34:07. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement