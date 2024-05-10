ABD, İsrail\'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi

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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurdu. Atılan bu adımla birlikte Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa böyle bir ambargo söz konusu oldu.İsrailli yetkililere göre sevkiyatın durdurulması Tel Aviv yönetiminde ciddi endişeye yol açtı. Cumhuriyetçi Senatör Graham ise skandal bir yorum yaparak, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesi için atom bombası atıldı. Burası Hiroşima ve Nagazaki. İsrail'e ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeliyiz" dedi

ABD MÜHİMMAT GÖNDERMEYİ DURDURUNCA TEPKİ YÜKSELDİ

ABD'nin İsrail'e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurmasının ardından Washington - Tel Aviv hattı gerildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller açıklamalarda bulunarak, İsrail'e gönderilecek diğer silah sevkiyatlarının da gözden geçirildiğini söyledi. Bunun hemen ardından Başkan Joe Biden, CNN kanalına verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi. Washington yönetiminin aldığı karara Gazze'de katliama devam eden İsrail'le birlikte, ABD'deki Cumhuriyetçiler de tepki gösterdi.

"İSRAİL'E İHTİYAÇ DUYDUKLARINI VERİN, BURASI HİROŞİMA"

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, alınan karar sebebiyle Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown'ı azarladı. "İsrail'in etrafındaki herkes bütün Yahudileri öldürmek istiyor. İsrail'e nasıl savaşacağını, neyi kullanıp kullanamayacağını mı söyleyeceksiniz?" diye konuşmasına başlayan Graham "İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirmek için Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasını destekler miydiniz General Brown? İsrail Devleti'nin düşmanlarını yok etmek için gerekli silahları durdurursak, bunun bedelini ödeyeceğiz. İsrail'e kaybetmeyi göze alamayacakları savaşta savaşmak için ihtiyaç duydukları şeyi verin! Burası steroid kullanan Hiroşima ve Nagazaki" ifadelerini kullandı.

ABD YÖNETİMİ REFAH'A SALDIRILMASINDAN ENDİŞELİ

Savunma Bakanı Austin, Senatoda katıldığı bütçe görüşmelerinde Refah'taki son duruma ve ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haberleri değerlendirdi. Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

"MÜHİMMAT SEVKİYATINI DURDURDUK"

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi. Refah'taki 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin durumunun çok zor olduğuna dikkati çeken Austin, "Refah'ta kesinlikle büyük bir çatışma görmek istemiyoruz." diye konuştu.