ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit - Son Dakika
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Dünya

ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit

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ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'ye yaptırım yasa tasarısı tehdidinde bulundu.

18.12.2024 20:08  Güncelleme: 21:17
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ABD'de senatörlerden, Suriye'deki terör unsurlarını vuran Türkiye için küstah bir tehdit geldi. CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, olayın ayrıntılarını aktardı şöyle aktardı:

"TÜRKİYE KABUL ETMEZSE YAPTIRIM TASARISINI KONGREYE GETİRECEĞİZ"

İki tane senatörden biri Demokrat Chris Van Hollen, biri de Cumhuriyetçi Lindsey Graham. Bu iki senatör birleşti ve ortak açıklama yayınladı. Yani iki partili bir yaptırım tasarısını devreye sokacaklarını söylüyorlar. Çok tabii açık ve net bir tehdit bu Amerikan senatörlerinden. Diyorlar ki, ateşkes şartlarını Türkiye kabul etmezse biz yaptırım tasarısını kongreye getireceğiz. Peki ayrıntıları ne bu açıklamanın? Yani ne istiyorlar Türkiye'den? Neyi burada zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar?

"ATEŞKESİN UZATILMASINI TÜRKİYE REDDETTİ"

Diyorlar ki, Türkiye destekli güçler Suriyeli Kürt ortaklarımıza, burada YPG, PKK terör örgütünden bahsediyorlar, Suriyeli Kürt ortaklarımıza yönelik saldırıları arttırarak IŞİD'in yeniden dirilmesini önleme misyonunu bir kez daha tehdit ediyor, diyor bunlar öne sürdükleri iddiada. Diyorlar ki, Suriye Milli Ordusu ve YPG, PKK arasındaki geçici ateşkes sona erdi, bu ateşkesin uzatılmasını Türkiye reddetti, ayrıca Kobani dedikleri aynen Arap'ta ve o bölgede askersizleştirilmiş silahsızlandırılmış bir bölge kabul edilmedi. Bunu Türkiye kabul etmezse bu hafta içerisinde bu yaptırım paketini kongreye getireceğiz oylama için diyorlar ve diyorlar ki, ayrıca şöyle ekliyorlar, Türkiye'nin ele alınabilecek bazı meşru güvenlik endişeleri olsa da bu gelişmeler bölgesel güvenliği baltalamaktadır ve ABD buna kayıtsız kalamaz.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ELE BAŞLARINDAN MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞMÜŞLER

Ayrıca bu açıklamanın niye şimdi geldiğini söyleyeyim. ABD'nin iki senatörü YPG, PKK terörist elebaşı Mazlum Abdi ile telefonda görüşmüşler ve Mazlum Abdi telefonda bu senatörlere bir manada ağlamış, bize saldırıyorlar, saldırıları durdurmuyorlar, ateşkes teklifimizi kabul etmiyorlar, ne olur yardım edin diye. Çünkü açıklamada şöyle söylüyor, biz telefonla görüştük ve Suriyeli Kürt ortaklarımıza desteğimizi bir kez daha yineledik, Türkiye bu şartları derhal kabul etmezse buranın altını çiziyorum, Türkiye bunları derhal kabul etmezse bu hafta 2019'da ortaklaşa sunduğumuz yasa tasarısına benzer şekilde iki partili yaptırım tasarısını kongreye getireceğiz.

Burada Cumhurbaşkanımıza, devletimize, Türkiye'nin silah alışlarına yani bu F-16'lar konusu da gündeme gelebilir, parasını yine başta ödediğimiz, tüm bunlara yaptırım, savunma sanayi alım satışlarına, bunların hepsine yaptırım getireceklerini söylüyorlar, sebebi de YPG, PKK'ya yapılan operasyonlar. Bunları bir süredir aktarıyorduk aslında Müslüman mutlaka burada kongre de devreye girecektir 2019 gibi diye, defalarca şunun altını çizmiştim, sanki aynı filmi yeniden yaşıyoruz, kongre de burada destek verecektir terör örgütüne diye, işte bunun biz en net örneğini, en net açıklamasını gördük. Gerçekten de bunu işleme koyacaklar mı, gerçekten bu yaptırım tasarısını koyacaklar mı bilmiyoruz ama Türkiye'ye burada bir sopa sallama olduğunu, bir parmak sallama olduğunu net olarak görebiliyoruz çünkü derhal terör örgütünün taleplerini kabul edin etmezseniz biz size yaptırım uygularız diyor Demokrat ve Cumhuriyetçi İki Senatör.

ABD\'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye\'ye küstah tehdit

Uluslararası İlişkiler, Lindsey Graham, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Van, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Cemal Hekim:
    Bunlar burunları havada küstahça tehdit etmeleri BOŞ tek gerçek LA GALIBE İLLALLAH önemli olandir 244 46 Yanıtla
    Ekber SATIR:
    He cemal lââa diye başlayınca dünya devi oluyosun....öyle olsaydı Filistin dünyaya hükmediyodu...1) Süper bir ordu 2) Super ekonomin olacak ....sonra lââa desende lôôô desende zaten kurşun işlemez ülkene 17 13
  • Samet Aldemir:
    bunlarda bı bitmedi gidin rusyayla uğrasin birazda 163 31 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu 3 lünün yok olması lazım 159 30 Yanıtla
  • Yaşar Akyüz:
    Bu o Çocuklarını Dinlemeden ne gerekiyorsa yapılmalı var olsun devletimiz 154 28 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Ne yaptırım yapacaksa yapsınlar millet zaten aç daha ne yapabilirler bizde tarlalari ekeriz suriyeden ucuz petrol gelir petrol oldumu Türkiye Amerika'ya yaptirim yapar çin üretim tesislerine sıfır vergi der Avrupa'ya Amerikan mallarını sokturmaz 137 27 Yanıtla
  • Levent Biran:
    it ürür kervan yürür. bunlar sadece havladiklariyla kalırlar. 115 21 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    Allah'ın adaleti bu olsa gerek 78 21 Yanıtla
  • Sk 06:
    dostum Trump, hep hikaye dostlar alışverişte görsün ve gördü verdi papazı aldı mektubu 74 22 Yanıtla
  • yilmaz fidan:
    Bunların blöf yaptığına bakmayın. Yakında reisin ellerini öpmeye gelirler. 58 32 Yanıtla
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