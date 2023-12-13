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ABD'li yetkili İsrail'in Hamas'a ait tünelleri su ile doldurmaya başladığını söyledi - Son Dakika
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ABD'li yetkili İsrail'in Hamas'a ait tünelleri su ile doldurmaya başladığını söyledi

ABD'li yetkili, İsrail'in Hamas'ın yeraltı tünellerini test etmek amacıyla Gazze'de deniz suyuyla doldurmaya başladığını belirtti. İsrail, hala sistemin etkinliğini değerlendirme aşamasında ancak rehinelerin bulunduğuna inandıkları tünellerde dikkatli bir şekilde test edeceklerini vurguladı. İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın elinde bulunduğunu açıkladığı 135 rehine arasında ABD vatandaşlarının da olduğunu belirtti.

13.12.2023 - 10:59,  Güncelleme: 11:09
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ABD'li yetkili, İsrail'in Gazze tünellerini deniz suyuyla doldurmaya başladığını söyledi

ABD'li yetkili İsrail'in Hamas'a ait tünelleri su ile doldurmaya başladığını söyledi

ABD'li bir yetkili günü CNN'e verdiği demeçte, İsrail'in ABD'ye, Hamas'ın yeraltı ağını daha büyük ölçekte bozma yeteneğini test etmek için Gazze'deki bazı tünelleri sınırlı şekilde deniz suyuyla doldurmaya başladığını söyledi.

Yetkili, İsraillilerin hala sistemin işe yarayıp yaramayacağından emin olmadıklarını ancak ABD'ye, cihazı yalnızca rehinelerin tutulduğuna inanmadıkları tünellerde test etme konusunda dikkatli olduklarına dair güvence verdiklerini söyledi.

İsrail Başbakanlığı, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu 135 rehinenin Hamas tarafından tutulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu bu ayın başlarında Gazze'de en az 500 tünel şaftını imha ettiğini ve Filistin bölgesi çevresine 800'den fazla tünel yerleştirdiğini söyledi.

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ABD\'li yetkili İsrail\'in Hamas\'a ait tünelleri su ile doldurmaya başladığını söyledi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li yetkili İsrail'in Hamas'a ait tünelleri su ile doldurmaya başladığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li yetkili İsrail'in Hamas'a ait tünelleri su ile doldurmaya başladığını söyledi - Son Dakika
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