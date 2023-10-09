ABD'li yetkililer: İsrail ordusu 24 ila 48 saat içinde Gazze'ye kara harekatı düzenleyecek

7 Ekim sabah saatlerinde Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'a İsrail 50 yıl sonra ilk kez savaş ilan ederek karşılık verirken, çatışmalarda acı bilanço her saat git gide artıyor. Her fırsatta İsrail'e destek açıklaması yapan ve dün itibarıyla donanmasını Doğu Akdeniz'e konuşlandıran ABD'de yetkililer, İsrail ordusunun 24 ila 48 saat içinde Gazze'ye kara harekatı başlatacağını öne sürdü.

"İSRAİL ORDUSU KARA HAREKATI HAZIRLIĞINDA"

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'e her fırsatta destek açıklamasında bulunan ABD kaynakları, 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği operasyonun ardından İsrail ordusunun 24 ila 48 saat içinde Gazze'ye yönelik kara harekatı düzenleyeceğini iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

ABD: HİÇ KİMSE BU DURUMDAN YARARLANMAYA ÇALIŞMAMALI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehineler arasında ABD vatandaşlarının da bulunduğunu söyledi. Üst düzey bir bakanlık yetkilisi ise operasyonda hayatını kaybedenler arasında ABD vatandaşlarının yer aldığını öne sürdü. Blinken, İsrail ve Filistin dışındaki ülkelere uyarıda bulunarak "Hiç kimse bu durumdan yararlanmaya çalışmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

KAMALA: KORKUNÇ VE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRILAR

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak İsrail'in güvenliği için gereken desteği sağlamakta kararlı olduklarını bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede Harris, kendisi ve eşi adına Hamas saldırılarından etkilenen herkese acil şifa, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. "Korkunç ve eşi benzeri görülmemiş" saldırıları kınayan Harris, "bu tarz terör saldırılarının asla bir gerekçesi olmadığını" ifade etti. ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteğini yineleyen Harris, ülkesinin İsrail'e gereken desteği sağlamakta kararlı olduğunu vurguladı.