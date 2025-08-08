ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı

ABD, Maduro\'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
08.08.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara verilecek ödülü iki katına çıkararak 50 milyon dolara yükseltti. Maduro'nun, uluslararası uyuşturucu trafiğinde aktif rol oynayan "Cartel de los Soles" örgütünün lideri olduğu öne sürülüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD uyuşturucu yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla yakalanması veya mahkum edilmesine yardımcı olacak bilgi sağlayanlara verilecek 25 milyon dolar ödülü 50 milyon dolara çıkardığını duyurdu.

MADURO'NUN BAŞINA KONULAN ÖDÜL 2 KATINA ÇIKARILDI

Açıklamada, söz konusu ödülün ABD Uyuşturucu ile Mücadele Ödül Programı kapsamında verileceği belirtildi. Bu adım, Washington yönetiminin Maduro'yu adalet önüne çıkarma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, daha önce Ocak ayında belirlenen 25 milyon dolarlık ödül miktarının da iki katına çıkarıldığı bildirildi.

Resmi açıklamada, Nicolas Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir "Cartel de los Soles" adlı suç örgütünün başında yer aldığı ve bu örgütün ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatından sorumlu olduğu ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu karteli 25 Temmuz'da "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terör Örgütü (SDGT)" olarak tanımlamıştı. Kararın gerekçesi olarak, örgütün uluslararası düzeyde süregelen uyuşturucu trafiğindeki rolü gösterildi.

ABD 2024 SEÇİM SONUCUNU TANIMIYOR

Açıklamada ayrıca, Maduro'nun 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Venezuela başkanlık seçimlerinde zafer ilan etmesine karşın, bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt sunamadığı vurgulandı.

"2020 yılından bu yana Maduro, Venezuela'daki demokrasiyi baskı altına almış ve iktidarını sürdürmek için hukuksuz yollara başvurmuştur. ABD, 2024 seçim sonuçlarını tanımamış ve Maduro'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak kabul etmemektedir." ifadelerine yer verildi.

MARCO RUBIO'DAN SERT AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Maduro'yu "diktatör" olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

"@StateDept ve @TheJusticeDept, diktatör Nicolas Maduro'nun ABD uyuşturucu yasalarını ihlal etmesi nedeniyle yakalanması için verilecek ödülü 50 milyon dolara yükseltti. Maduro, Venezuela'yı ele geçirmiş acımasız bir uyuşturucu-terör örgütü olan Cartel de los Soles'in başıdır. Maduro mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır."

Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Yer: Esenyurt Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Japonya’da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu
Eski sevgilisini vuran şüpheli saldırı öncesi video çekmiş: Hakkınızı helal edin Eski sevgilisini vuran şüpheli saldırı öncesi video çekmiş: Hakkınızı helal edin
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
07:25
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:45
Okan Buruk’tan Icardi’ye izin yok
Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok
13:44
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
13:43
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
13:24
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın’dan olay hareket
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket
13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
13:16
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
13:10
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 09:24:42. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.