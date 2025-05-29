ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

ABD Mahkemesi, Trump\'ın tarife kararlarını iptal etti
29.05.2025 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Trump yönetimi ise karara itiraz ederek hukuk mücadelesi başlattı. Mahkemenin kararı küresel piyasalarda rahatlamaya yol açtı.

ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

Söz konusu kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığı belirtildi.

"UYGULANMASI KALICI OLARAK ENGELENECEK"

Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği bildirildi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN İTİRAZ

Trump yönetimi ise karara itiraz etti ve Washington yönetiminin temyize gideceği ifade ediliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise "Yabancı ülkelerin ABD'ye karşılıklı olmayan muamelesi, kalıcı ticaret açıklarını körükledi. Bu açıklar, işçilerimizi geride bırakan ve sanayi tabanımızı zayıflatan ulusal bir acil durum ihtiyacını getirdi. Mahkeme, bu gerçekleri tartışmadı" diye konuştu.

PETROL FİYATI YÜKSELDİ

Petrol fiyatları ABD Mahkemesi'nin Trump'ın tarifelerinin çoğunu engellemesi ile yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 artarak varil başına 65,68 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise yüzde 1,3 artışla 62,62 dolara ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR HAREKETLENDİ

Küresel piyasalarda tarifelerin ekonomik büyümeye etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle zayıflayan risk iştahını yeniden canlandırdı.

Asya borsalarının çoğu Perşembe günü yükseldi. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı ticaret tarifelerine karşı mahkeme kararını olumlu karşıladı ve teknoloji hisseleri Nvidia'nın olumlu kazançlarıyla yükseldi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Mahkeme kararı ve Trump yönetiminin itirazı, bir hukuk mücadelesini de başlattı. Uzmanlar "Bunun bir ihtiyati tedbir olup olmadığı, temyiz sürecine gidip gitmediği, tarifelerin şimdilik yürürlükte kalıp kalmadığı gibi konularda daha fazla ayrıntıya ihtiyaç var. Şu anda bu konularla ilgili bir belirsizlik oluştu" değerlendirmesinde bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Gümrük vergilerinin ABD'de Kongre tarafından onaylanması gerekirken, Başkan Trump, "ulusal acil durum" olarak adlandırdığı ticaret açıklarını gidermek için harekete geçme yetkisine sahip olduğunu söylemiş ve 2 Nisan'da dünyadaki ülkelerin çoğuna gümrük vergileri getirmişti.

Ardından "90 günlük erteleme kararı" alan ABD yönetimi, bu süreçte Çin ile bir anlaşmaya vardı ve ilk etapta %100'ü aşan tarifeler, karşılıklı olarak düşürüldü.

Son olarak Trump, AB için de %50 tarifeden söz etmiş ve 9 Temmuz tarihine işaret etmişti. AB tarafı ise bu konuda "müzakerelere başlama" kararı almıştı.

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Mahkeme, Ekonomi, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuna Han:
    adamlar da hukuk var çatır çatır işliyor 11 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Amerikanın İlk Kafadan Kontak Başkanı :) 5 0 Yanıtla
  • 367236:
    Evet petrole gene zam var arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı: Tesislere idrarını yaptı Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı: Tesislere idrarını yaptı
Yok böyle transfer Galatasaray’dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Resmen evcil hayvan oldular Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı Resmen evcil hayvan oldular! Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı
Yeşil ışığı yaktı Galatasaray’a Osimhen’i bile unutturacak yıldız geliyor Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Bolu’da gece meydana gelen deprem anı kamerada Bolu'da gece meydana gelen deprem anı kamerada
Pizzacıda Sultan’ı öldüren sanığa ceza yağdı Duruşmada gergin anlar Pizzacıda Sultan'ı öldüren sanığa ceza yağdı! Duruşmada gergin anlar
Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye ziyaret Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

08:52
Altında şok hareketlilik Piyasa fena sarsıldı
Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı
08:10
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
08:10
İzmir’de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
03:23
Kanun teklifi Komisyon’dan geçti Trafik cezaları artırılıyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor
14:30
Avustralya’nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
14:22
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:19
Herkes ekran başına Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:49
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi Son hali olay oldu
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 09:32:35. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.