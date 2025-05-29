ABD Mahkemesi, Trump\'ın tarife kararlarını iptal etti

Mahkeme kararı ve Trump yönetiminin itirazı, bir hukuk mücadelesini de başlattı. Uzmanlar "Bunun bir ihtiyati tedbir olup olmadığı, temyiz sürecine gidip gitmediği, tarifelerin şimdilik yürürlükte kalıp kalmadığı gibi konularda daha fazla ayrıntıya ihtiyaç var. Şu anda bu konularla ilgili bir belirsizlik oluştu" değerlendirmesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları ABD Mahkemesi'nin Trump'ın tarifelerinin çoğunu engellemesi ile yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 artarak varil başına 65,68 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise yüzde 1,3 artışla 62,62 dolara ulaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise "Yabancı ülkelerin ABD'ye karşılıklı olmayan muamelesi, kalıcı ticaret açıklarını körükledi. Bu açıklar, işçilerimizi geride bırakan ve sanayi tabanımızı zayıflatan ulusal bir acil durum ihtiyacını getirdi. Mahkeme , bu gerçekleri tartışmadı" diye konuştu.

Trump yönetimi ise karara itiraz etti ve Washington yönetiminin temyize gideceği ifade ediliyor.

Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği bildirildi.

ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Gümrük vergilerinin ABD'de Kongre tarafından onaylanması gerekirken, Başkan Trump, "ulusal acil durum" olarak adlandırdığı ticaret açıklarını gidermek için harekete geçme yetkisine sahip olduğunu söylemiş ve 2 Nisan'da dünyadaki ülkelerin çoğuna gümrük vergileri getirmişti.

Ardından "90 günlük erteleme kararı" alan ABD yönetimi, bu süreçte Çin ile bir anlaşmaya vardı ve ilk etapta %100'ü aşan tarifeler, karşılıklı olarak düşürüldü.

Son olarak Trump, AB için de %50 tarifeden söz etmiş ve 9 Temmuz tarihine işaret etmişti. AB tarafı ise bu konuda "müzakerelere başlama" kararı almıştı.