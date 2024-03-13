ABD merkezli dergiden \'Türkiye Batı\'nın Dostu Değil\' başlıklı skandal analiz

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ABD'de haftalık olarak yayınlanan Washington Examiner dergisi, Türkiye'nin uluslararası arenada izlediği politikaları hedef alan bir makale yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i kınamasına ve Hamas'a destek vermesine tepki gösterilen makalede, "Türkiye'nin çevresindeki diğer dostlara yönelik açık düşmanlığı nedeniyle artık Batı'nın desteğine layık olmadığıson yıllarda defalarca kanıtlamıştır." sözleri yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin Yahudiler dışında Ermenistan ile de sık sık karşı karşıya geldiği ve Rusya ile olan ilişkilerinden rahatsız olunduğu ifade edildi.

ERDOĞAN'IN İSRAİL'İ KINAMASI 'ENDİŞE VERİCİ' OLARAK TANIMLANDI

Parker Miller'ın kaleme aldığı yazıda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'i kınadı ve Hamas'a destek sözü verdi . Türkiye NATO üyesi olduğundan ve Batılı davaların güya müttefiki olduğundan bu durum endişe verici." ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in katliamlarından sorumlu tuttuğu Netanyahu'ya 'Nazi, ve Hitler' gibi benzetmeler yapması da eleştirildi.

FİLİSTİNLİLERİ 'TERÖRİST' İLAN ETTİ

Skandal makalede, hayatını kaybeden İsraillilerden bahsedilirken, Filistinlilerin kendini savunması 'terör saldırısı' olarak tanımlandı.

Miller, "Geçen yıl İsrail'in güneyinde 1.200'den fazla masumun hayatına vahşice son veren Filistinlilerin terör saldırısından bu yana, dünya çapındaki Müslüman gruplar Yahudilere ve onların destekçilerine karşı son derece asi ve düşmanca davranmaya başladı. Türkiye'nin durumu farklı değil. Cumartesi günü Erdoğan şunları söyledi : "Hiç kimse bize Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendiremez. Türkiye, Hamas liderleriyle açıkça konuşan ve onları kararlılıkla destekleyen bir ülkedir." dedi.

"ERMENİSTAN YENİDEN ŞİDDETLİ BİR İŞGALE UĞRAYACAK"

Makalede, Türkiye'nin Yahudiler dışında Ermenistan ile de sık sık karşı karşıya geldiği yazıldı 'Batı, Ermenistan'ın Azerbaycan petrolünü satın alabilmek için yaptığı çaresiz çağrıları büyük ölçüde görmezden geldi. Bu nedenle ya Ermenistan yeniden şiddetli bir işgale maruz kalacak ya da Batı'nın ihmali nedeniyle İran'dan destek isteyip Batı'ya düşman olacak' ifadelerini kullandı.

"PUTİN TÜRKİYE'Yİ DOST ÜLKE GÖRÜYOR"

Türkiye'nin NATO müttefiklerine karşı bile şiddet ve tehdit savurduğunu öne süren Miller, Ankara'nın Rusya ile olan ilişkilerinden de rahatsız oldu. NATO'nun Ukrayna üzerinden Rusya ile 'Velaket savaşı' verdiğini itiraf eden Miller, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamadığını, Rus petrolünü satın aldığını belirtti ve Putin'in de Türkiye'yi dost bir ülke olarak gördüğünü kaleme aldı.

ABD KAYNAKLARININ TÜRKİYE İÇİN HARCANMASINDAN RAHATSIZ

Miller, ABD'nin İsveç'in NATO'ya kabulü için Türkiye'ye 40 savaş uçağı satışına izin verdiğini öne sürerek ABD kaynaklarının Türkiye için harcanmasından rahatsız olduğunu da ifade etti. Washington'un Ankara'yı hala bir müttefik olarak gördüğünü ve Türkiye'den vazgeçmediğini belirten Miller, Türkiye'nin batılı ülkeler için bir tehdit olduğunu iddia etti ve yakın gelecekte Ankara'nın siyasi ve sahadaki savaşlarda batının karşısına çıkacağını öne sürdü.