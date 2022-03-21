ABD: Myanmar ordusu Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptı - Son Dakika

ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdı. Kararı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kamuoyuna duyurdu.

Antony Blinken, Washington'daki Yahudi Soykırımı Müzesi'nde açılan "Myanmar'da soykırıma giden yol" başlıklı sergisini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Myanmar'da "insanlığa karşı suç işlendiğini" söyledi.

ABD yönetimi daha önce iki kez Myanmar'da soykırım yapılıp yapılmadığı konusunda bir hükme varamadığını açıklamış; Başkan Joe Biden Ocak 2021'de göreve başladığında, Dışişleri Bakanı Blinken konuyla ilgili olarak yeniden inceleme başlatma sözü vermişti.

Nüfusunun çoğu Budist olan Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık verilmemişti.

Arakanlı Müslümanlar, 2014'te nüfus sayımından da dışlanmıştı.

Myanmar'da ne oldu?

Myanmar ordusunun 2017'de başlattığı askeri operasyon sonrası yüz binlerce Arakanlı Müslüman ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Operasyonun ilk ayında 6 binden fazla kişi öldürülmüştü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2019 yılında Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin vermişti.

Askeri operasyon başladığında Myanmar'da sivil bir yönetim vardı ancak ordu 2021'de darbeyle yönetime el koymuştu.

Myanmar'da saldırılar başladığında yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman yaşıyordu. Halen bu sayı bilinmiyor.

Myanmar ordusu henüz ABD'nin kararıyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD'nin kararı sonrası uluslararası toplum nezdinde Myanmar'a baskının artması bekleniyor.