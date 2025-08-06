ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırgan nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı ve kayıpların olduğu bildirildi.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, 5 asker vuruldu. Can kayıplarının olduğu öğrenildi.
Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Olayda kayıplar olduğu belirtiliyor" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.
Kaynak: AA-İHA
Son Dakika › Dünya › ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı! Can kayıpları var - Son Dakika
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