ABD'nin kader günü! Oyunu kullanan Trump'tan ilk sözler - Son Dakika
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ABD'nin kader günü! Oyunu kullanan Trump'tan ilk sözler

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ABD'de, Donald Trump ile Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve kongre seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. Oyunu Florida'da kullanan Trump, kaybetmesi halinde sonuçları kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruya "Aksini iddia edenler bence deli" şeklinde yanıt verdi.

05.11.2024 20:41
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ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı. Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı. Trump, Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde oylarını kullandığını dile getirdi. Trump, "Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

ABD'nin kader günü! Oyunu kullanan Trump'tan ilk sözler

"AKSİNİ İDDİA EDENLER BENCE DELİ"

Kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin Trump, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum." diye konuştu.

İKİ İSMİ DE 'BÖLÜCÜ' OLMAKLA İTHAM ETTİ

Rakibi Kamala Harris'i destekleyen ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ve eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında da konuşan Trump, ikisini de "bölücü" olmakla itham etti.

"İRAN'IN BAŞARILI OLMASINI İSTERİM AMA NÜKLEER SİLAHLARI OLAMAZ"

Trump, en önemli konunun sınırlar olduğunu belirterek, sınırdan uyuşturucu satıcıları ve teröristlerin giriş yaptığını savundu. İran konusunda ise Trump, "şartlarının çok basit olduğunu" ve İran'a zarar vermek istemediğini belirterek, "Nükleer silah sahibi olamazlar. Başarılı bir ülke olmalarını isterim ama nükleer silahları olamaz. Bu kadar basit." ifadesini kullandı.

SANDIKLAR TSİ ÇARŞAMBA 05.00'DA KAPANACAK

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor. Oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı. Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ Çarşamba 05.00) kapanacak.

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

ABD\'nin kader günü! Oyunu kullanan Trump\'tan ilk sözler

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