Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Witkoff: Gazze Barış Planı\'nın ikinci aşaması başladı
14.01.2026 19:58  Güncelleme: 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Stewe Witkoff'tan Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklama geldi. Witkoff, "Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı. Arabuluculuk çalışmaları için Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff yaptığı açıklamada, "Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı." ifadelerini kullandı.

"GAZZE BARIŞ PLANI'NIN İKİNCİ AŞAMASI BAŞLADI"

İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Stewe Witkoff, ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı. Arabuluculuk çalışmaları için Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül 2025'te Gazze'de savaşın sona erdirilmesine yönelik 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Plan, karşılıklı esir takası, kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, teknokrat bir yönetim kurulması ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılmasını öngörüyordu.

Bu çerçevede ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, 8 Ekim 2023'te başlayan savaşın ardından 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi.

Söz konusu savaşta 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip oldu. Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Mısır, Katar, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Demek sıra sahil şeridine lüks otel ve casino yapımına geldi. Parayı Katar, Suudi Arabistan verir, inşaatları ABD yapar, inşaatlarda Türk, Pakistanlı işçiler çalışır, işletmeyi İsrailliler yapar, Filistinliler de bavul taşır, temizlik görevlisi olur. Böylece Hamas'ın 7 Ekim'deki eyleminin meyvesi toplanır. Mutsuz olan var mı? 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
O yüzden ’’Evet’’ demiş Kante’nin Fenerbahçe’yi seçme nedenini duyurdular O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Diplomasi trafiği hız kazandı Bakan Fidan’dan peş peşe İran temasları Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman’ın çocukluk halleri gündem oldu Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
19:37
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
19:22
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 20:32:36. #7.11#
SON DAKİKA: Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.