ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama - Son Dakika
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Dünya

ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yalanlama geldi. Yapılan açıklamada ''Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz'' denildi.

19.12.2024 12:05  Güncelleme: 12:19
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığını öne sürdü.

MSB KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Bu iddia sonrası bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

SURİYE'DEKİ RUS VARLIĞI

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki Rus unsurlarının Libya'ya kaydırıldığına dair basında çıkan haberlere ilişkin, "Rusların Suriye'deki varlığıyla ilgili şuan için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye'deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamaları mevcut. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya'ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya'ya intikal ettiklerini zaman gösterecek" ifadelerine yer verdi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON YAPILACAK MI?

Bakanlık kaynakları, TSK'nın veya SMO'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberle ilgili şunları söyledi: "Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye'deki harekât bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu'nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz."

ABD\'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB\'den yalanlama

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Son Dakika Dünya ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Şenel Demircan:
    sdg kim yaaa koskoca Türkiye ile görüşmüş anlaşmış mış mış mış hadi ordan onların sonu sarı torba başka çaresi yok 67 58 Yanıtla
  • Ağanın OĞLU:
    devlet terör örgütü ile masaya oturamaz 55 31 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    pkk/ypg=ABD 39 19 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    ABD kendisi k olduğu için kendileri terör örgütleri ile bir masaya oturabilirler ama Türkiye şerefli haysiyetli onurlu geçmişini olan bir ülkedir bir terör örgütü ile masaya oturmaz aynaya bakmıştır muhtemelen 34 23 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Akpmhpkk 22 18 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Doğrusunu ABD söylüyor 26 6 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Terörist gruplarla masaya oturup pazarlık yapmaz diyoruz, doğru olan da budur ama bir taraftan da hükümet ortakları Bölücü Terörist Başını Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşmaya davet etmesi büyük bir çelişki yaratıyor. Devletimiz Milletimizle bir olmalıdır verdiği kararlarda net olmalıdır ve dik durmalıdır. 10 3 Yanıtla
  • Osman Koca:
    ateşkes devletler arasında yapılır.kim lan bu ypg.? it kopukla ne işimiz olur 6 5 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerle anlaşma yapmaz. Ama kusura bakmayın AKP siz yaparsınız. Daha bir ay bir buçuk ay oldu olmadı ortağınız MHP Öcalan mecliste konuşsun dedi siz de desteklediğiniz. O kadar çok yalan söylediniz ki ne yazık ki kendi hükümetimize inanamıyoruz. 0 0 Yanıtla
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