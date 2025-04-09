ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü - Son Dakika
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ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

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Çin'in 3 motorlu ve kuyruksuz savaş uçağının yeni videosu dünya havacılık camiasında geniş yankı uyandırdı. J-36 adı verilen bu yeni uçak sayesinde Çin, altıncı nesil savaş jeti üretme yarışında ABD ile aynı seviyeye gelebilir, hatta önüne geçebilir.

09.04.2025 08:57
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Çin'in J-36 adı verilen üç motorlu, kuyruksuz fütüristik savaş uçaklarından birine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ne zaman çekildiği belirsiz ancak uçağın Sichuan eyaletindeki Chengdu Uçak Endüstrisi Grubu fabrikasının pistinin yakınındaki bir otoyol üzerinde uçtuğu görülüyor.

İLK KEZ GEÇEN YILIN SONLARINDA ORTAYA ÇIKTI

J-36'nın görüntüleri ilk olarak geçen yılın sonlarında Çin sosyal medyasında ortaya çıktı ve uçak meraklılarının ve askeri analistlerin dikkatini hızla çekti. Jetin, en son gizlilik teknolojisi, güç ünitesi ve gövde mühendisliğini bünyesinde barındıran altıncı nesil bir uçak olduğu düşünülüyor.

J-36 sayesinde Çin, altıncı nesil savaş uçağı üretme yarışında ABD ile aynı seviyeye gelebilir, hatta belki de onun önüne geçebilir. ABD ordusunun beşinci nesil jetleri -çift motorlu F-22 ve tek motorlu F-35- şu anda genel olarak dünyanın en iyileri olarak kabul ediliyor. Ancak Çin'in de J-20 ve J-35 olmak üzere iki beşinci nesil modeli var. Ancak bu Çin jetlerinin hiçbiri, iki ABD savaş uçağı gibi kanıtlanmış bir savaş deneyimi ve etkinliğe sahip değil.

TRUMP BOEING İLE SÖZLEŞME İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay ABD Hava Kuvvetleri'nin F-47 olarak adlandırılan altıncı nesil savaş uçağı için Boeing ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Trump, uçağın prototipinin beş yıldır uçtuğunu söyledi. Çin'in J-36'sı bu hafta askeri havacılık gündemine damga vururken, Pekin'in üzerinde çalıştığı tek altıncı nesil jet bu değil gibi görünüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), J-36 veya J-50'nin varlığını henüz kamuoyuna açıklamadı.

Bir savaş uçağının konsept aşamasından kamuoyuna tanıtılmasına, hatta konuşlandırılmasına kadar yıllar geçebilir. Çin'in J-35'i ilk kez geçen kasım ayında Zuhai'de düzenlenen Çin Havacılık Fuarı'nda kamuoyuna tanıtılmıştı ancak analistlere göre uçağın geliştirilmesi 10 yıldan fazla sürdü.

ABD\'nin uykularını kaçıracak görüntü

Havacılık, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ers Çky:
    adamların yaptığı savaş makinalarına bak. çok şükür ki geçte olsa bizde ufaktan birşeyler yapmaya başladık böyle bir güçle savaşa girmek zorunda kaldığınızı düşünün elinizde eski teknoloji var. yok olmamanız için bir sebebi yok. genç beyinlerimizi değerlendirelim sahip çıkalım ki bu denli yüksek teknolojik aletlerimiz olsun organik hoşafımız değil gerçek teknolojik aletlerimiz olsun. 66 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bizim ülkede ise usulsüz ihaleler le 360 daire nasıl yaparım teröre nasıl finans sağlarım diye çalışmış Çin’de olsa ya idam ya hara kiri 24 1 Yanıtla
  • 2147saloh:
    size ne cinden abd den haber yapmişsınız 2 22 Yanıtla
  • tolga altun:
    bizde hala çeşme suyu orucu bozarmi diye sormaya devam edelim 18 5 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    O da bir şey mi. Reis 7-8 yapar. Haydi makarnacılar başlayın sallamaya. 0 0 Yanıtla
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