ABD'nin Yemen Saldırısında Türk Gemisi Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Dünya

ABD'nin Yemen Saldırısında Türk Gemisi Mahsur Kaldı

ABD\'nin Yemen Saldırısında Türk Gemisi Mahsur Kaldı

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları sırasında 2 Türk gemisi Ras İsa Limanı'nda mahsur kaldı. Mürettebatın 17'si Türk vatandaşı ve bekleyişleri devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının durumu ve atılan adımlar hakkında bilgi verdi. Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiği ve ABD nezdinde temaslarda bulunduğu belirtildi.

29.04.2025 17:21
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Yemen'in en önemli ticaret limanı 1 hafta arayla 2 kez Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sırasında 2 ayrı Türk gemisi de Ras İsa Limanı'ndaydı. 17'si Türk vatandaşı olan mürettebatın bekleyişi hala sürüyor. Dışişleri bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının durumu ve atılan adımlara ilişkin tv100'e bilgi verdi. Sertaç Murat Koç'un haberi...

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Yemen'e yönelik saldırıları sürerken, 17 ve 24 Nisan'da Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren gelişmeler yaşandı.

EN ÖNEMLİ TİCARET LİMANI OLAN RAS İSA 2 KEZ BOMBALANDI

2 Türk gemisi ve içindeki 17'si Türk vatandaşı olan mürettebat da o korkunç anlara yakından tanıklık etti.

tv100'e ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİLER

Gemilerin ve Türk vatandaşlarının limandaki bekleyişi sürerken, Dışişleri Bakanlığı kaynakları, son duruma ilişkin tv100'e önemli bilgiler verdi

Türk vatandaşlarının sağlığının ve gemilerin durumunun iyi olduğu vurgulandı.

17 TÜRK VAR

Gemilerden birinde 4, diğerinde ise 13 Türk'ün bulunduğu aktarıldı.

Bakanlığın ve Türkiye'nin sana büyükelçiliğinin konuyu yakından takip ettiğinin altı çizildi.

Kaynaklar, "Amerika Birleşik Devletleri nezdinde temaslarda bulunulduğuna" işaret etti.

Görüşmelerde, "mürettebatın ve gemilerin güvenliği bakımından azami hassasiyet gösterilmesi beklentisi dile getirildi.

GEMİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Türk gemilerinin, yüklerini tahliye etmek için, Yemen'in en önemli ticaret limanı olan Ras İsa'daki bekleyişleri sürüyor.

2 Türk gemisinin yanı sıra 12 farklı ülkeye ait gemiler de limanda bulunuyor.

Kaynaklar, gemilerin limandan ayrılması için girişimlerin sürdüğünün altını çizdi.

KAYNAK: TV100

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Yemen Saldırısında Türk Gemisi Mahsur Kaldı - Son Dakika

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