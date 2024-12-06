ABD\'nin \'yıkım filosu\' Suriye ve Irak\'ta ortaya çıktı

Dünya

Muhaliflerin korkusu Esad\'a bunu da yaptırdı

Talimat ortaya çıktı! Devlet başkanına kendi partisi de sırtını döndü

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

YIKIM FİLOSU BÖLGEDE DEVRİYEYE BAŞLADI

Muhaliflerin ilerleyişi devam ederken, bölgede ABD ve Rusya arasındaki güç savaşları da yeniden tetiklenmeye başladı. Son olarak 'yıkım filosu' olarak nitelendirilen B-52 ağır bombardıman uçaklarından oluşan bir ABD filosu, Suriye ve Irak'ta devriye görevine başladı. ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri'nden (CENTCOM) yapılan açıklamada, "B-52 ağır bombardıman uçağı ile Suriye ve Irak hava sahası üzerinde hava devriyeleri yapmaya başlanıldı" denildi.