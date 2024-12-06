ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı

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ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri, ağır bombardıman uçaklarından oluşan 'yıkım filosu' adı verilen birliğin Suriye ve Irak'ta devriye görevine başladığını duyurdu. Bu gelişme, Suriye'de Beşar Esad rejimi ile çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı grupların, Humus kentine ulaştığı bir dönemde gerçekleşti. ABD ve Rusya arasındaki güç savaşlarının yeniden tetiklenmesi bekleniyor.

06.12.2024 20:20  Güncelleme: 20:36
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Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

YIKIM FİLOSU BÖLGEDE DEVRİYEYE BAŞLADI

Muhaliflerin ilerleyişi devam ederken, bölgede ABD ve Rusya arasındaki güç savaşları da yeniden tetiklenmeye başladı. Son olarak 'yıkım filosu' olarak nitelendirilen B-52 ağır bombardıman uçaklarından oluşan bir ABD filosu, Suriye ve Irak'ta devriye görevine başladı. ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri'nden (CENTCOM) yapılan açıklamada, "B-52 ağır bombardıman uçağı ile Suriye ve Irak hava sahası üzerinde hava devriyeleri yapmaya başlanıldı" denildi.

ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
ABD\'nin \'yıkım filosu\' Suriye ve Irak\'ta ortaya çıktı

Politika, Suriye, Rusya, Dünya, Irak, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    ben Suriye'nin kurtuluşu değil israilin güvenliği garantiye alınıyor diye hesap ediyorum. büyük ortadoğu projesi adım adım işliyor. yine kandirilacaksiniz 99 15 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Bence de israli Suriye üzerinde rahat ilerlesin diye İsraile koridor oluşturuluyor şu anda İsrail toparlanmak için barış anlaşması imzaladı Türkiye israil(ABD) Savaşı yakındır. 32 13 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Göstere göstere PKK devleti kuruluyor Ülkede aklı başında kimse yokmu aloooo Millet uyuma 14 10 Yanıtla
  • Aa:
    Bu uçak neredeyse 70 yıldır kullanılıyor 12 3 Yanıtla
  • Halil Aydın:
    kesinlikle ABD ve israil parmağı var işin içinde turkiye çok dikkat etmesi gerekiyor çok fazla bu gruplara güvenmemesi gerektiğini düşünüyorum 0 0 Yanıtla
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