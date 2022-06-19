ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatını Türk tır şoförü görüntüledi: Adiler saldıracaklar herhalde - Son Dakika
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ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatını Türk tır şoförü görüntüledi: Adiler saldıracaklar herhalde

19.06.2022 11:54

ABD son dönemde Yunanistan'a ciddi bir şekilde silah desteği verirken, geçtiğimiz yılın sonunda Dedeağaç Limanı'na yapılan helikopter, tank ve silah sevkiyatı büyük yankı uyandırmıştı. Bugün bir Türk tır şoförünün kaydettiği görüntü ise ABD'nin Atina yönetimine desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. ABD askeri araçlarını taşıyan konvoyu görüntüleyen şoför videoda "Yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Adiler saldıracaklar herhalde. Bak bunlar Yunan tırları bunlar" ifadesini kullanıyor.

ABD son dönemde yaptığı askeri sevkiyatlarla Yunanistan'ı adeta kendi askeri üssüne çevirdi. ABD ile geçen yıl Ekim ayında imzalanan savunma iş birliği anlaşması ile ilgili ABD-Yunanistan'da 3 yeni askeri üsse sahip oluyor. Anlaşma mayıs ayında Yunan parlamentosundan geçti.

DEDEAĞAÇ'A YAPILAN SEVKİYAT BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Aynı şekilde geçtiğimiz yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait zırhlı sevkiyat gemisinin Türkiye sınırına yakın Dedeağaç Limanı'na çok sayıda helikopter, tank, zırhlı araç ve çeşitli askeri malzeme indirmesi yankı uyandırmıştı.

ABD ASKERİ ARAÇLARINI TAŞIYAN KONVOY GÖRÜNTÜLENDİ

Tartışmalar sürerken bir Türk tır şoförünün konuya ilişkin paylaştığı video dikkat çekti. Bulgaristan'da seyir halindeki bir Türk tır şoförü ABD askeri araçlarını taşıyan konvoyu görüntüledi.

"YARIM SAATTİR BÖYLE TIRLARI SOLLUYORUZ"

Videoyu Twitter'dan paylaşan şoför, "Şerefsizler bir dünya tır var. Yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Adiler saldıracaklar herhalde. Bak bunlar Yunan tırları bunlar. Bulgaristan'dayız. Yunan tırları taşıyorlar tankları tüfekleri" diyor.

"GELECEĞİNİZ VARSA GÖRECEĞİNİZ DE VAR"

Videonun sonuna doğru şoförün "Gelin bakalım geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" sözleri dikkat çekiyor.

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SON DAKİKA: ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatını Türk tır şoförü görüntüledi: Adiler saldıracaklar herhalde - Son Dakika
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