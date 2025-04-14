ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu - Son Dakika
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Dünya

ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu

ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu

ABD Başkanı Donald Trump verdiği talimat doğrultusunda ABD ordusunun Somali'yi vurduğunu duyurdu. Trump, Somali halkına "Husilerin bölgeye yerleşmesine izin vermemeliler" diyerek çağrı yaptı.

14.04.2025 08:19
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı bir mesajda kendisinin talimatıyla ABD ordusunun Somali'yi vurduğunu duyurdu. Teröristlerin "saklanma zamanı" olduğunu belirten Trump, dünyanın en iyisi olan ABD askerlerinin onları bulacağını ve harekete geçeceğini kaydetti.

"ABD ASKERLERİNİ GÖREVLENDİRDİM"

Trump, ABD askerlerinin DEAŞ'ı da 3 haftadan az sürede yok ettiğini iddia ederek, ABD askerlerini terör unsurlarını yok etmeleri için tekrar görevlendirdiğini kaydetti.

"HUSİLERİN YERLEŞMESİNE İZİN VERMEMELİLER"

Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteklerinin süreceğini belirten Trump, "Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler" dedi.

SANA'YI DA VURDULAR

ABD ordusu, Somali saldırıları öncesinde Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenledi. Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun başkent Sana'nın batısındaki Bani Matar bölgesine düzenlendiği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.

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Donald Trump, Güvenlik, Politika, Somali, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • oktay sayar:
    deaşı kuran ,abd,sahte işlerle kendini avutuyor,teröristleri kendisi sahaya sürüyor,bu seneryoları ,artık kimse yutmuyor , :) 12 2 Yanıtla
  • Zafer El:
    korsanlık yaparlarken tırsıyordunuz o zamanlar niye vurmadiniz işinize geliyordu korsanlikları dimi nokta. 7 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    DEAŞ HİZBULLAH HUSİLER HAMAS HTŞ ÖSO DÜNYZNIN BAŞINA BELA OLMUŞ TERÖR ÖRGÜTLERİ 1 6 Yanıtla
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