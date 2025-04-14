ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı bir mesajda kendisinin talimatıyla ABD ordusunun Somali'yi vurduğunu duyurdu. Teröristlerin "saklanma zamanı" olduğunu belirten Trump, dünyanın en iyisi olan ABD askerlerinin onları bulacağını ve harekete geçeceğini kaydetti.
Trump, ABD askerlerinin DEAŞ'ı da 3 haftadan az sürede yok ettiğini iddia ederek, ABD askerlerini terör unsurlarını yok etmeleri için tekrar görevlendirdiğini kaydetti.
Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteklerinin süreceğini belirten Trump, "Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler" dedi.
ABD ordusu, Somali saldırıları öncesinde Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenledi. Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun başkent Sana'nın batısındaki Bani Matar bölgesine düzenlendiği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Son Dakika › Dünya › ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu - Son Dakika
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