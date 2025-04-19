ABD Ordusu\'ndan Yemen\'e hava saldırısı! Başkanette şiddetli patlamalar meydana geldi

ABD Ordusu Yemen'e yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi. ABD uçakları, ülkenin başkenti Sana'yı yoğun bir şekilde bombaladı.

ABD, Yemen'e yönelik hava saldırıları devam ediyor. Yemen kaynaklarından yapılan açıklamaya göre ülkenin başkenti Sana kentinde büyük bir bombardımanın başlatıldı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Başkent Sana'nın çeşitli noktalarına düşen bombalar, büyük patlamalara neden olurken; saldırıların ciddi hasarlara yol açtığı ifade edildi.

El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Sana'nın Beni Matar beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. ABD ayrıca Sana'nın Hemdan beldesine 1, el-Hısn beldesine 2 ve Beni Haşiş beldesine 3 saldırı düzenledi.

ABD YEMEN'DE 38 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Öte yandan geçtiğimiz gün ABD'nin, Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda 38 kişi ölmüş, 102 kişi yaralanmıştı.