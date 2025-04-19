ABD Ordusu Yemen'e yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi. ABD uçakları, ülkenin başkenti Sana'yı yoğun bir şekilde bombaladı.
ABD, Yemen'e yönelik hava saldırıları devam ediyor. Yemen kaynaklarından yapılan açıklamaya göre ülkenin başkenti Sana kentinde büyük bir bombardımanın başlatıldı.
Başkent Sana'nın çeşitli noktalarına düşen bombalar, büyük patlamalara neden olurken; saldırıların ciddi hasarlara yol açtığı ifade edildi.
El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Sana'nın Beni Matar beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. ABD ayrıca Sana'nın Hemdan beldesine 1, el-Hısn beldesine 2 ve Beni Haşiş beldesine 3 saldırı düzenledi.
Öte yandan geçtiğimiz gün ABD'nin, Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda 38 kişi ölmüş, 102 kişi yaralanmıştı.
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.
Son Dakika › Dünya › ABD Ordusu'ndan Yemen'e hava saldırısı! Başkanette şiddetli patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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