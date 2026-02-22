ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi - Son Dakika
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi

ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148\'e yükseldi
22.02.2026 07:29
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi hedef aldı; saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve Güney Mızrağı Operasyonu kapsamındaki toplam can kaybı 148'e yükseldi.

ABD ordusunun Pasifik'teki hava ve deniz operasyonlarında şimdiye kadar en az 148 kişi yaşamını yitirdi. Bu yeni saldırı, uluslararası sularda yürütülen tartışmalı "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamındaki müdahalelerin bilançosunu büyütüyor.

YARGISIZ İNFAZLAR DEVAM EDİYOR

ABD ordusunun Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), teknenin bilinen "narko-kaçak güzergahında" seyrettiğini ve uyuşturucu operasyonuna karıştığını belirterek operasyonun "ölümcül kinetik saldırı" şeklinde icra edildiğini açıkladı.

ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi

"ABD ASKERİ PERSONELİ ZARAR GÖRMEDİ"

Komutanlığın yayımladığı sosyal medya mesajında saldırının 20 Şubat'ta Güney Mızrağı Görev Gücü tarafından gerçekleştirildiği ve teknedeki kişilerin "uyuşturucu teröristleri" olarak nitelendirildiği ifade edildi. ABD askeri personelinin bu müdahalede zarar görmediği belirtildi.

BİLANÇO GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR

Bu son vuruşla birlikte ABD'nin aynı kapsamda Pasifik ve Karayipler'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 148'e ulaştı. Washington yönetimi bu misyonu Trump yönetimi döneminde Latin Amerika'dan ABD'ye yönelik uyuşturucu akışını engelleme girişimi olarak tanımlıyor.

Ancak bu operasyonlar uluslararası hukuk ve insan hakları uzmanları tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor. Daha önceki saldırılarda teknelerdeki sivillerin hedef alındığına yönelik görüntüler ve raporlar tartışma yarattı; eleştiriler operasyonların yargısız infazlara yol açabileceği yönünde yoğunlaşıyor.

İnsan Hakları, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi - Son Dakika
