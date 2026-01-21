ABD Suriye\'deki 7 bin DEAŞ\'lı mahkumu Irak\'a nakledecek

ABD ordusu, Suriye'deki 7 bin DEAŞ mahkumunu Irak'a nakletmek için operasyon başlattı.

ABD, SURİYE'DEKİ DEAŞ'LI MAHKUMLARI IRAK'A NAKLEDECEK

Suriye'de hükümet güçleri ile terör örgütü YPG arasında ateşkes sağlanmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesi için bir misyon başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Suriye'deki DEAŞ'lı mahkumlarla ilgili dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi."

120 DEAŞ'LIDAN 81'İ YAKALANMIŞTI

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti. Açıklamada, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.