ABD'li eski askerden ses getirecek sözler: Erdoğan, Ortadoğu'da İsrail'i bitirebilecek tek kişi

Amerikan ordusundan emekli albay ve askeri analist Douglas Macgregor, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Dikkatli olun" diyen Macgregor, "Erdoğan, Ortadoğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek kişi. Erdoğan'ı ciddiye almamak hatadır." ifadelerini kullandı.

"ÜLKESİNİ SEFERBER EDECEKTİR"

ABD ordusunda yıllarca çalışmış emekli Albay Macgregor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Macgregor, paylaşımında "Türk askeri, mutlaka Gazze'de savaşacak. Erdoğan, zamanlama konusunda çok hassas biri. Ülkesini seferber edecektir. Bu olacak, onu reddetmek hata olur. Erdoğan, Ortadoğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek kişi. Dikkatli olun!" açıklamasına yer verdi.

"ERDOĞAN'I CİDDİYE ALMAMAK HATADIR"

Macgregor'un paylaşımı kısa sürede yankı uyandırırken ikinci paylaşım da hemen ardından geldi. Macgregor, diğer paylaşımında ise "Erdoğan'ı ciddiye almamak hatadır. Yüzlerce yıldır Filistin'de olan Türkler! Bir zamanlar Ortadoğu'daki Arap dünyasının çoğunu kontrol eden Türk İmparatorluğu! İnsanlar, Türkiye açısından Yahudilerin İslam topraklarında durduğunu unutuyor." ifadelerini kullandı.