ABD, Paris İklim Anlaşmasına resmi olarak yeniden katıldı - Son Dakika
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ABD, Paris İklim Anlaşmasına resmi olarak yeniden katıldı

19.02.2021 21:48

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na tekrar katıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na tekrar katıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin tekrar Paris İklim Anlaşmasına katıldığını açıkladı. Biden paylaşımında, "Bugün Amerika resmen Paris İklim Anlaşması'na geri döndü. Hadi çalışalım" dedi.

ABD, Haziran 2017'de eski Başkan Donald Trump yönetimi döneminde Paris İklim Anlaşmasından çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan çekilmişti.


Kaynak: DHA
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