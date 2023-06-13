ABD polisi havalı tabancayla soygun yapan çocuğu vurarak öldürdü - Son Dakika
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ABD polisi havalı tabancayla soygun yapan çocuğu vurarak öldürdü

ABD polisi havalı tabancayla soygun yapan çocuğu vurarak öldürdü

13.06.2023 16:14

ABD'nin Colorado eyaletinde havalı tabancayla soygun yaptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan 14 yaşındaki siyahi çocuk, yere düşürüldükten sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Havalı tabancayı ateşli bir silah sandığı için çocuğu vurduğunu söyleyen polis, idari izne çıkarıldı.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Aurora kentinde bir mağazada soygun yapıldığı ihbarı alan polisler olay yerine geldi. Bu sırada mağazadan çıkan 14 yaşındaki siyahi şüpheli, polisleri görünce kaçmaya başladı. Polislerden James Snapp, kısa süreli kovalamacanın ardından çocuğu yere düşürerek üzerine atladı. Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde yerdeki çocuğun, "Dur, lütfen. Beni yakaladın" dediği duyuluyor. Kısa süre sonra bölgeye gelen diğer polis Roch Gruszeczka ise, "Silah, silah, bırak şu silahı. Seni vuracağım" dediği duyuluyor. Saniyeler sonra bir el silah sesi duyuluyor ve çocuğun acı içinde bağırdığı görülüyor. Polisler hemen sağlık görevlilerine haber verirken, biri çocuğa kalp masajı yapmaya başlıyor. Polis Gruszeczka'nın, "Benimle kal dostum, uyanık kal" dediği duyuluyor.

Polis idari izne çıkarıldı

1 Haziran'da yaşanan olayda, 14 yaşındaki çocuk olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adı "Jor'Dell Richardson" olarak açıklanan çocuğun ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Çocuğa ateş eden polis Gruszeczka ise ücretli idari izne çıkarıldı.

Aurora Polis Departmanı Şefi Art Acevedo olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, polisin çocuğun elindeki havalı tabancayı "9 mm ateşli silah" zannettiğini söylediğini belirtti. Acevedo, polislerin çocuğun havalı tabanca mı yoksa gerçek bir ateşli silah mı taşıdığını o anda anlamalarının imkansız olduğunu belirterek iki silahın yan yana koyulan bir fotoğrafını gösterdi. Acevedo, "Biri bunu sana doğrultsa nasıl tepki verirdin?" ifadelerini kullandı. "Bu bir oyuncak değil. Aslında bu bir silah" diyen Acevedo, havalı tabancanın ciddi yaralanmalara neden olabileceğini vurguladı. Acevedo, "Bu soruşturma bizi nereye götürürse götürsün, nerede bitirirsek bitirelim, bu bir trajedi. Çünkü genç bir adam hayatını kaybetti. Hala toplanacak birçok kanıt var" diye konuştu.

Çocuğun havalı tabancayı polislere doğrultup doğrultmadığı ve elini silaha götürüp götürmediği henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA
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Colorado, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD polisi havalı tabancayla soygun yapan çocuğu vurarak öldürdü - Son Dakika


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