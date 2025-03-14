ABD Posta Servisi, binlerce çalışanını işten çıkaracak

USPS Başkanı Louis DeJoy, posta hizmetlerinde verimliliği arttırmak için DOGE ile ortak çalışacağını duyurdu. USPS'nin emeklilik fonlarından işçi tazminatlarına çok sayıda giderlerinin kötü yönetildiğini ifade eden DeJoy, DOGE ekibinin bu sorunlar karşısında kurumun "verimliliğini arttırmak için" yardım edeceğini kaydetti. Bu kapsamda DeJoy, gönüllü erken emeklilik programı aracılığıyla 30 gün içinde 10 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

TRUMP YÖNETİMİNE KARŞI DAVA AÇILDI

USPS bünyesinde kentlerden kırsal bölgelere kadar teslimat yapmakla görevli yaklaşık 640 bin kişi istihdam ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra DOGE üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti. Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.