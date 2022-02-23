ABD'den endişelendiren açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı - Son Dakika
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ABD'den endişelendiren açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı

23.02.2022 21:24
ABD'den endişelendiren açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu ve ileriye konuşlandırıldığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasından sonra Moskova-Kiev gerilimi iyice tırmandı. Bu gelişmelerin ardından ortaya sıcak çatışma tehlikesi çıktı. Bu çerçevede de ABD ordusu elindeki bilgiyi güncelledi.

"HAZIR POZİSYONA GEÇTİLER"

Gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Belarus'ta ve Ukrayna çevresinde konuşlandırdığı kuvvetlerin saldırı için "olabildiğince hazır" pozisyona geçtiğini açıkladı. Üst düzey yetkili, Rus güçlerinin henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğini teyit edemeyeceğini dile getirdi. Yetkili, "Kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ileri konum olarak kabul ettiğimiz pozisyonda olduğunu ve her an girmeye hazır olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

ENDİŞELERİNİ SIRALADI

Rusya'nın topyekün bir işgal için harekete geçmesini bekledikleri gücün yüzde 100'ünü hazır hale getirdiğini belirten yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seyir füzelerinden balistik füzelere, zırhlı ve kara birliklerinden özel kuvvetlere Karadeniz'de konuşlu deniz unsurlarına kadar her türlü kabiliyeti işgale katılmak üzere hazır hale getirmesinden endişe duyduklarını aktardı.

"UZUN MENZİLLİ ATIŞLAR ÖNEMLİ"

Yetkili, "Karadeniz'de ve Akdeniz'deki donanma varlıklarını kesinlikle artırdılar. Akdeniz'de, Karadeniz'de olduğundan daha az. ve eğer Ukrayna'yı işgal etmeyi planlıyorsanız ve bu işgali etkili bir şekilde yürütebilmek için o ülkeyi kuşatıyorsanız, o zaman açıkçası Karadeniz ve Karadeniz'deki kuvvetler sizin için sadece karaya asker çıkarmak için değil aynı zamanda uzun menzilli atışlar açısından da önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin yorum yapan yetkili, "Türkiye, Sayın Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını ilan etmesine karşı oldukça sert çıktı ve Türkiye'den memnuniyetle karşılanan bir açıklamaydı bu." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD'den endişelendiren açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den endişelendiren açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı - Son Dakika
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