Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe - Son Dakika
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Dünya

Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Rus askerlerinin cephede ölen Kuzey Kore askerlerinin tanınmamaları için yüzlerinin yakıldığını iddia etmişti. ABD'den de hem ölü hem de yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergelerin bulunduğu açıklandı. Ukrayna'dan ise şaşırtan bir saldırı geldi. Rus askerlerine Noel oyuncaklı dronlarla saldırıldı.

18.12.2024 10:12  Güncelleme: 10:20
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Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rusya'nın Kursk bölgesinde 14 ve 15 Aralık'ta gerçekleşen çatışmalar sonucunda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı öne sürülmüştü.

"RUSYA, KUZEY KORE ASKERLERİNİN YÜZLERİNİ YAKMAYA ÇALIŞIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Rusya'nın cephede hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerlerin yüzlerini tanınmamaları için yaktığını iddia etti. Zelenski paylaşımında "Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizli tutmaya yönelik girişimler oldu. Eğitilirken yüzlerini bile göstermeleri yasaklandı. Rus ordusu onların varlığına ilişkin her türlü görüntülü kanıtı silmeye çalıştı. Şimdi de askerlerimizle çatışmalardan sonra Ruslar kelimenin tam anlamıyla öldürülen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD: ÖLÜ YA DA YARALI KUZEY KORELİ ASKERLER OLDUĞUNA DAİR GÖSTERGELER VAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, 'Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerler' iddiasına ilişkin soruları yanıtladı. Ryder, "Kuzey Koreli askerlerin, Kursk'ta, Rus güçlerinin yanında çatışmaya girdiğini değerlendiriyoruz. Hem ölü hem de yaralıları olduğuna dair göstergelerimiz var. Kesin bir sayı veremem ancak konuyu takip ediyoruz." dedi.

Dünyanın takip ettiği bölgeden ise ilginç bir görüntü paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarından Ukrayna'ya ait dronların Kuzey Koreli bir grup askere saldırdığı görüldü.

ABD: Rusya'da Ölü ve Yaralı Kuzey Koreli Askerler Var

NOEL OYUNCAKLI SALDIRI

Videoda Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarıyla Putin'in askerlerine ölümcül saldırılar düzenlediği görülüyor. Paylaşılan görüntülerde Ren geyikleri, penguenler ve diğer Noel oyuncaklarıyla donatılan dronların savaş alanında süzüldüğü ve askerlere yaklaştığı görülüyor. Dronların askerlere doğru daldıkları ve onların korku içinde koştukları da görüntülerde yer alıyor.

Askerlerin yüzünü yakan Putin\'e Noel oyuncaklı darbe

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Son Dakika Dünya Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bilal Yavuz:
    Zaten tanınmıyorlar ki hepsi birbirine benziyo... 21 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bukadar dron bukadar füze arkaniz sağlam ukrayna 4 4 Yanıtla
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