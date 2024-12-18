Askerlerin yüzünü yakan Putin\'e Noel oyuncaklı darbe

Dünya

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Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rusya'nın Kursk bölgesinde 14 ve 15 Aralık'ta gerçekleşen çatışmalar sonucunda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı öne sürülmüştü.

"RUSYA, KUZEY KORE ASKERLERİNİN YÜZLERİNİ YAKMAYA ÇALIŞIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Rusya'nın cephede hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerlerin yüzlerini tanınmamaları için yaktığını iddia etti. Zelenski paylaşımında "Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizli tutmaya yönelik girişimler oldu. Eğitilirken yüzlerini bile göstermeleri yasaklandı. Rus ordusu onların varlığına ilişkin her türlü görüntülü kanıtı silmeye çalıştı. Şimdi de askerlerimizle çatışmalardan sonra Ruslar kelimenin tam anlamıyla öldürülen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD: ÖLÜ YA DA YARALI KUZEY KORELİ ASKERLER OLDUĞUNA DAİR GÖSTERGELER VAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, 'Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerler' iddiasına ilişkin soruları yanıtladı. Ryder, "Kuzey Koreli askerlerin, Kursk'ta, Rus güçlerinin yanında çatışmaya girdiğini değerlendiriyoruz. Hem ölü hem de yaralıları olduğuna dair göstergelerimiz var. Kesin bir sayı veremem ancak konuyu takip ediyoruz." dedi.

Dünyanın takip ettiği bölgeden ise ilginç bir görüntü paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarından Ukrayna'ya ait dronların Kuzey Koreli bir grup askere saldırdığı görüldü.

NOEL OYUNCAKLI SALDIRI

Videoda Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarıyla Putin'in askerlerine ölümcül saldırılar düzenlediği görülüyor. Paylaşılan görüntülerde Ren geyikleri, penguenler ve diğer Noel oyuncaklarıyla donatılan dronların savaş alanında süzüldüğü ve askerlere yaklaştığı görülüyor. Dronların askerlere doğru daldıkları ve onların korku içinde koştukları da görüntülerde yer alıyor.