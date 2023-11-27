 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD savaş gemisine Aden körfezinde İsrail'e ait bir kargo gemisini kurtarmaya çalıştığı sırada Yemen'den iki füze fırlatıldı - Son Dakika

ABD savaş gemisine Aden körfezinde İsrail'e ait bir kargo gemisini kurtarmaya çalıştığı sırada Yemen'den iki füze fırlatıldı

ABD savaş gemisine İsrail'e ait bir gemiyi korsanlardan kurtarmaya çalıştığı sıra Yemen'den iki balistik füze fırlatıldı. Füze saldırısı sonrasında herhangi bir hasar olmazken, deniz güvenliği bölgesel istikrar için kritik bir rol oynuyor

27.11.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:48
Abone Ol

ABD askeri gemisi , ticari tankere yapılan saldırıya yanıt verdikten sonra gemiye Yemen'den iki balistik füze fırlatıldı.

ABD ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Donanması'nın silahlı kişiler tarafından ele geçirilen ticari bir tankerden gelen imdat çağrısına yanıt vermesinin ardından Husi isyancıların kontrolündeki Yemen'den Aden Körfezi'ndeki bir ABD savaş gemisine iki balistik füzenin ateşlendiğini söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı, yaptığı açıklamada, fosforik asittaşıyan ve Central Park olarak tanımlanan tankerin, mürettebatı "bilinmeyen bir varlığın saldırısı altında olduklarını" söyleyerek yardım istedi.

USS Mason adlı savaş gemisi Kargo gemisine saldırı ihbarı sonrası

Aden Körfezin'de gemiye saldırı ihbarı sonrasıAden Körfezi'nde ve Somali kıyısı açıklarında faaliyet gösteren korsanlıkla mücadele görev gücüne bağlı müttefik gemiler, yardım çağrısına yanıt verdi ve vardıklarında "geminin serbest bırakılmasını talep etti".

Sosyal medya platformu X'te yayınlanan açıklamada, "Daha sonra beş silahlı kişi gemiden indi ve küçük tekneleriyle kaçmaya çalıştı" denildi.

Açıklamada, saldırganların kimlikleri belirtilmeden, "Mason, saldırganları takip ederek teslim olmalarını sağladı

" denildi.

Açıklamada, saatler sonra, Pazartesi sabahı yerel saatle 01.41'de, Yemen'deki Husi isyancıların kontrolündeki bölgelerden USS Mason ve Central Park'ın "genel konumuna" doğru iki balistik füzenin ateşlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Füzeler gemilerden yaklaşık 10 deniz mili uzakta Aden Körfezi'ne indi" denildi.

Mason, füze fırlatıldığı sırada Central Park'ın imdat çağrısına yanıtını bitirmek üzereydi. Sonuç olarak Central Park'ta veya Mason'da herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmediğini de sözlerine ekledi.

Central Park'ı yöneten Zodiac Maritime'dan yapılan açıklamada, Pazar günü Liberya bayraklı kimyasal tankerin güvende olduğu ve "tüm mürettebatın, geminin ve kargonun zarar görmediği" belirtildi.

Tankerin İsrail'e ait bir şirketle bağlantısı olduğu görülüyor; Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in Ofer Global'ine ait bir işletme olarak listeleniyor, ancak Zodiac Maritime adına konuşan bir sözcü Janni Jarvinen Pazar günü Zodiac'ın "Ofer Global'e ait olmadığını" söyledi.

ABD Merkez Komuta Komutanı Orgeneral Erik Kurilla, Pazar günü yaptığı açıklamada, deniz alanı güvenliğinin 'bölgesel istikrar için şart olduğunu' söyledi.

Kurilla, "Uluslararası nakliye yollarının güvenliğini ve emniyetini sağlamak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD savaş gemisine Aden körfezinde İsrail'e ait bir kargo gemisini kurtarmaya çalıştığı sırada Yemen'den iki füze fırlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:09 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum
13:49 Elon Musk, İsrail'le anlaştı! Starlink uyduları Gazze'de Tel Aviv'in onayı olmadan çalışamayacak
13:38 Sosyal medyada müstehcen içerikli canlı yayın yapan kadın gözaltına alındı
13:32 Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş istifa etti
13:26 Oyuncu Ufuk Özkan, yeni bir aşka yelken açtı
13:14 Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi Davinson Sanchez depremi
13:10 İstanbul'da aç kalan kurtlar şehre indi
13:07 Bunu da gördük! Bursa'da bir şahıs, gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi
12:33 18 ilde eş zamanlı operasyon! 98 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2023 14:39:20. #1.11#
SON DAKİKA: ABD savaş gemisine Aden körfezinde İsrail'e ait bir kargo gemisini kurtarmaya çalıştığı sırada Yemen'den iki füze fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement