ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek - Son Dakika
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Dünya

ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de İran destekli Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini açıkladı. Hegseth, Husilerin gemilere ve insansız hava araçlarına saldırmayı bırakmaları durumunda saldırıların sona ereceğini belirtti.

16.03.2025 20:23
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini bildirirken; "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek" ifadelerini kullandı.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Savunma Bakanı Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlayan Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AMANSIZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Hegseth açıklamalarında "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Husilere karşı bu saldırıları yürütmesinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu öne süren Hegseth, "İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur" şeklinde uyarıda bulundu.

TRUMP'TAN İLK SAVAŞ TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından dün yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

HUSİLER REST ÇEKTİ

Öte yandan Husiler, ABD saldırılarının ardından yaptığı açıklamada saldırıların sivillerin hedef alınmasının, kendisine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka kanıtı olduğu belirtildi. Saldırıların, Yemen'in Filistin halkına yönelik destekleyici tutumu dolayısıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu durumun Yemen'i Filistin'e destek vermekten ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoymayacağına işaret edildi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı: Yemen\'deki saldırılar devam edecek

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • AHMET YILMAZ:
    Gazzedeki hamas teröristlerine saldirin lütfen 11 5 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    yemenn neree amerika nereee müslüman ülkelere Türkiye de içinde olmak kaydı ile bunlar bizim ayıbımızzz 6 3 Yanıtla
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