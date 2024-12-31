ABD seçimlere müdahale etmekle suçladığı İran ve Rusya'ya yaptırım uyguladı - Son Dakika
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Dünya

ABD seçimlere müdahale etmekle suçladığı İran ve Rusya'ya yaptırım uyguladı

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ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'yı 2024 ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı ve yaptırım uyguladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir yan kuruluşu ve Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı ile bağlantılı bir örgüt yaptırım listesine alındı.

31.12.2024 21:10  Güncelleme: 21:31
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ABD, İran ve Rusya'yı 2024 ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) bir yan kuruluşu ile Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı (GRU) ile bağlantılı bir örgütü yaptırım listesine aldı.

İKİ KURUMA YAPTIRIM

Bakanlık, IRGC'ye bağlı "Bilişsel Tasarım Üretim Merkezi" ile GRU'yla bağlantılı Moskova merkezli "Jeopolitik Uzmanlık Merkezi" ve merkezin başkanı Valery Korovin'e yaptırım uyguladı. Bakanlık, söz konusu kuruluşların "sosyo-politik gerilimleri körüklemeyi ve 2024 ABD seçimleri sırasında ABD seçmenini etkilemeyi" amaçladığını iddia etti.

"DÜŞMANLARA KARŞI TETİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley Smith, "İran ve Rusya hükümetleri seçim süreçlerimizi ve kurumlarımızı hedef almış, hedefli dezenformasyon kampanyaları yoluyla ABD halkını bölmeye çalışmışlardır. ABD, demokrasimizi baltalamak isteyen düşmanlara karşı tetikte olmaya devam edecektir" dedi.

ABD seçimlere müdahale etmekle suçladığı İran ve Rusya\'ya yaptırım uyguladı

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD seçimlere müdahale etmekle suçladığı İran ve Rusya'ya yaptırım uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barış özcan:
    Kendileri çalıyor, kendileri oynuyorlar, ne güzel dünya. 2 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    amerika rusyayla İranı kölesi yaptı 1 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    AMK şerefsizleri sizin müdahale etmediğiniz ülke varmı. 1 0 Yanıtla
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