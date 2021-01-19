ABD Senatosu Lideri McConnell'dan yemin töreninde 'güvenlik' garantisi - Son Dakika

ABD Senatosu Lideri McConnell'dan yemin töreninde 'güvenlik' garantisi

ABD Senatosu Lideri McConnell\'dan yemin töreninde \'güvenlik\' garantisi
Son Güncelleme: 19.01.2021 22:28

ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell, yaptığı konuşmada seçilmiş başkan Joe Biden'ın yarınki yemin töreninin başarılı ve güvenli bir tören olacağını ifade etti.

ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell, yaptığı konuşmada seçilmiş başkan Joe Biden'ın yarınki yemin töreninin başarılı ve güvenli bir tören olacağını ifade etti.

ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell, Kongre'de yaptığı konuşmada, "Yarın, seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin edecek. Burada, Kongre'nin batı cephesinde güvenli ve başarılı bir tören gerçekleştireceğiz" dedi. McConnell, 6 Ocak'ta Kongre'ye yapılan saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlayarak, "Kalabalık yalanlarla beslendi. Başkan ve diğer güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Senatosu Lideri McConnell'dan yemin töreninde 'güvenlik' garantisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Senatosu Lideri McConnell'dan yemin töreninde 'güvenlik' garantisi - Son Dakika
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