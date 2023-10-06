ABD, Türk SİHA'sını neden düşürdü? Pentagon Sözcüsü yaşananları canlı yayında tek tek anlattı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası TSK ve MİT, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine art arda operasyonlar düzenlerken dün Suriye'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haseke'de uçan bir Türk SİHA'sı ABD'ye ait F-16 uçağı tarafından vurularak düşürüldü. Gelişmeyi duyuran Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, canlı yayında neden böyle bir saldırı düzenlendiğine yönelik soruya "Türk SİHA'sı ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaşmıştı ve Amerikalı komutanlar tarafından tehdit olarak algılanması üzerine F-16 uçağıyla vurularak düşürüldü" yanıtını verdi.

PENTAGON SÖZCÜSÜ SORULARI YANITLADI

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının Perşembe sabahı Suriye'nin kuzeyinde Haseke'de ABD askerlerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta hava harekatı düzenlediğini söyledi.

"ABD'Lİ KOMUTANLAR TARAFINDAN TEHDİT OLARAK ALGILANDI"

Ryder, birkaç saat sonra insansız hava araçlarından birinin ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaştığını ve Amerikalı komutanlar tarafından tehdit olarak algılanması üzerine F-16 uçağıyla vurularak düşürüldüğünü belirtti. Pentagon sözcüsü, "Türkiye'nin ABD güçlerini kasıtlı olarak hedef aldığına ilişkin bir gösterge yok" diye de ekledi.

SAVUNMA BAKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Pat Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le telefonda görüştüğünü ve iki bakan arasındaki görüşmenin verimli geçtiğini, iki bakanın bir daha benzer bir olayın yaşanmaması için çaba gösterileceğine ilişkin bir anlayışa vardıklarını söyledi.

GÖRÜŞMEDE SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Güler tarafından, Türkiye'nin IŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi.

GENELKURMAY BAŞKANLARI DA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr., bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.