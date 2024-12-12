ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz - Son Dakika
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Dünya

ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz

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Suriye'de Türkiye'nin operasyonları ve muhaliflerin rejimi devirmesiyle bitme noktasına gelen PKK/YPG'ye ABD bir kez daha sahip çıktı. Bir Pentagon yetkilisinden "Türkiye'nin SDG'ye karşı saldırılarına bir kez daha tahammül etmeyeceğiz" açıklaması geldi.

12.12.2024 00:01
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Geçtiğimiz gün ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ YPG için "Onlarla iyi bir ilişkimiz var ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bugün bir açıklama da Pentagon'dan geldi. Al Arabiya'ya konuşan yetkili, Suriye'deki teröristlere sahip çıkarak " Türkiye'nin SDG'ye karşı saldırılarına bir kez daha tahammül etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN PKK/YPG'YE OPERASYON

Suriye'de geçiş sürecinde Suriye halkına destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını her fırsatta dile getiren ABD, Fırat'ın doğusunda konuşlanan PKK/YPG'ye sahip çıkmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Türkiye, Esad rejiminden kalma silah ve ekipmanları kaçırmak isteyen teröristlere operasyon düzenledi.

ABD'DEN OPERASYONLARA TEPKİ

Operasyon sonrası ilk tepki ise ABD'den geldi. AL Arabiya'ya konuşan bir Pentagon yetkilisi, terör koridoruna izin vermeyeceğini her fırsatta dile getiren Türkiye için dikkat çeken ifadeler kullandı. Suriye'de SDG adını kullanan teröristlere sahip çıkan yetkili, "Türkiye'nin SDG'ye karşı saldırılarına bir kez daha tahammül etmeyeceğiz" dedi.

"BÖLGEDEKİ ORTAKLARLA YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin de dün yaptığı açıklamada terör örgütü PKK/YPG'ye atfen, "Onlarla iyi bir ilişkimiz var ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı. Austin, "bölgedeki ortaklarla" yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Olaylar geliştikçe onlarla istişare edeceğiz, çıkarlarımızı korumak için doğru şeyleri yaptığımızdan emin olacağız" şeklinde konuşmuştu.

SMO İLÇELERİ BİR BİR TERÖRDEN TEMİZLİYOR

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti. Öteyandan Deyrizor il merkezi, Meyadin ve Elbukemal ilçelerinin kontrolünü sağlayan Arap aşiretleri, Fırat'ın doğusunda kalan Deyrizor topraklarında da ilerleme kaydetti. PKK/YPG'yi Fırat'ın doğusuna iten Arap aşiretleri, Hecin, Şaafe, Bahra, Granij, Ebu Hamam, Ziyban, Tayyane, Dernaç, Ebu Cerdub gibi yerleşimler ile et-Tim Petrol Sahası'nı teröristlerin işgalinden kurtardı.

ABD, Suriye\'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih Oguz:
    hodri meydan coni omce incirlikten sttir ol git sonrs bakarız laleler 15 4 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Senin zincirin 10 bin km den buraya uzuyorsa kır zincirini in sahaya ......... pijlemeleri. 13 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Amerıkaya rest cekin ya artık biz tüm ambargolara gogüs germeye hazırız vatandas olarak.. yeterrrrr.. rusya iran çin türkiye kuzey kore grubu kurun tam agresif abd ile mücadele yasası çıkarınnnnn yeter artıkkkk 4 2 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Senin terörün benim terörüm yok bunların hepsi terörüst guruplardır. Şu an Suriye’yi terör gurupları paylaşmış durumda. 4 0 Yanıtla
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