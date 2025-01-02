ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor - Son Dakika
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Dünya

ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor

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Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail'in işgale başladığı Suriye'de ABD'den de tartışma yaratacak bir hamle geldi. Ayn El-Arab kentine askeri üs kuran ABD'nin bu adımı akıllara "Terör örgütü YPG'ye desteğe devam mı edecekler?" sorusunu getirdi.

02.01.2025 14:00
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61 yıllık Baas rejimin devrilmesinin hemen ardından Suriye'de Golan Tepeleri'nden başlayarak işgale girişen İsrail yetmezmiş gibi bu kez ABD'den skandal bir hamle geldi.

SEVKİYATIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suriye'nin Ayn El-Arab kent merkezinde eski adıyla Kinim Oteli, şimdi ise öğrenci yurdu olarak bilinen binayı askeri üsse çeviren ABD'nin bu bölgeye yaptığı sevkiyatın da görüntüleri ortaya çıktı.

TIRLAR HALEP DOĞU KIRSALINA HAREKET ETTİ

Servis edilen videolarda Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoyun, M-4 yolunda Halep doğu kırsalına hareket ettiği gözlemlendi.

SKANDAL ADIMLAR BUNUNLA DA SINIRLI DEĞİL

ABD'nin yalnızca Ayn El-Arab'ta askeri üs kurmayacağı ayrıca Sırrin, Tişrin Barajı ve 2 noktada gözlem noktaları oluşturacağı da iddia edildi.

YPG'YE DESTEĞE DEVAM MI EDECEKLER?

Suriye'de hareketliliğe neden olan ABD'nin attığı bu adımlar akıllara "Terör örgütü YPG'ye desteğe devam mı edecekler?" sorusunu getirdi.

ABD, Suriye\'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor

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Son Dakika Dünya ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ender seker:
    hadi bakalım reis görelim şimdi dünya liderisinya 86 26 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Kobanili kardeşlerimize hayirli olsun 55 51 Yanıtla
  • Ahmet Aydın:
    Isid i deaş ı Türk askeri gömdü pkk ypg değil 43 37 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    dayı uğraşmayın bizim çevre ve şehircilik bakanlığına dilekçe yazın onlar halleder 50 20 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    Geldikleri gibi giderler; herkesin bir hesabı var zamanı var. 23 43 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    Biricik resiniz onlara yer açtı 38 15 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    belliydi 47 5 Yanıtla
  • Apo Kara:
    şimdi beli oldu Türkiye’nin ve muhalif bir şey yapmadıkları Esad’a karşı petrol yatakları ve pkk nin kurunması 40 7 Yanıtla
  • Kemsl:
    dünkü olayların ne anlama geldiğini herkes tahmin etmişti zaten. 33 1 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    hani savaş istemiyordun trump bey 23 4 Yanıtla
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