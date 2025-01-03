ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti - Son Dakika
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Dünya

ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı yönündeki iddiaları reddetti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ülkesinin böyle bir girişiminin olmadığını belirtti.

03.01.2025 22:02  Güncelleme: 22:39
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh yaptığı açıklamada, ülkesinin böyle bir girişiminin olmadığı belirtti. Sözcü "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab'ta askeri üs inşa etmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.

"IŞİD İLE MÜCADELEYE ODAKLANDIK"

Öte yandan Singh, "IŞİD'le mücadele için Suriye'deki misyonumuza odaklanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ABD, Suriye\'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Savunma, Suriye, Sözcü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Halil Kaya:
    Kürtlerin atası olan Selahattin Eyyubi in toprağınin adı belidir sahibi olan tek bir millet varsada bu millet in adı Kürt miletidir buda böyle biline 8 50 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Tahsin Mehdevi ABD BÜYÜK İSRAİL VE İRAN DA KÜÇÜK ŞEYTAN 54 1 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Gene işid gene ABD gene reklam tek bahane IŞİD olmuş dünyada işid diye bir örgüt bile yok edildi bunlar hala işid bahanesiyle PKKya yardım destek başka bişey değil 27 5 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    gideceksiniz 24 3 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Ortadoğu bizim faaliyet alanımız coniler hanslar selanikliler,bizden aldığınız gbi biz var olacaz yine,istesemizde istemesenizde.. 22 3 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır 7 3 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Bu sene 3.Dünya savaşı çıkacak berber söyledi 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    herşey olacağına varır 0 0 Yanıtla
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