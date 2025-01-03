Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh yaptığı açıklamada, ülkesinin böyle bir girişiminin olmadığı belirtti. Sözcü "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab'ta askeri üs inşa etmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Singh, "IŞİD'le mücadele için Suriye'deki misyonumuza odaklanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Dünya › ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti - Son Dakika
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