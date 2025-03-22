ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu - Son Dakika
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Dünya

ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu

ABD\'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yumurta krizi giderek büyüyor. Haftalardır hızla yükselen yumurta fiyatları sonrası marketlerde yumurta tedarik sorunu yaşanmaması için Trump yönetimi ibreyi Türkiye'ye çevirdi. Ülkedeki tartışmalara Türkiye ayrıntısı damga vurdu.

22.03.2025 09:04
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ABD'de son dönemde yaşanan kuş gribi salgını, ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi. Milyonlarca tavuğun itlaf edildiği ülkede kriz giderek büyürken siyasi tartışmalar sertleşti. Trump yönetimi ile muhalefet arasındaki tartışmalarda doz yükselirken Türkiye detayı dikkat çekti.

TÜRKİYE AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, ülke genelinde yumurta fiyatlarının artmasına neden olan kuş gribi kaynaklı arz sıkıntısını hafifletmeye yönelik Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ettiklerini, başka ülkelerle de yumurta ithalatı konusunda görüştüklerini ifade etti. Rollins, Beyaz Saray'da muhabirlere yaptığı açıklamada, "Şu anda, Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyor. Dün, birkaç ülkeyle daha görüştüm, yakında onlardan da ithalata başlanacak. Henüz anlaşma imzalamadık, bu yüzden hangi ülkeler olduğunu söylemek istemiyorum" dedi. Kısa vadede "yüz milyonlarca" yumurtadan bahsettiklerini belirten Rollins, bunun şimdilik fiyatları düşürmeye devam edecek kadar önemli olduğunu kaydetti. Rollins, ülkede tavuk nüfusu yeniden çoğaldığında ve sektör tam kapasite çalışmaya başladığında iç piyasadaki yumurta üreticilerine geri döneceklerini aktardı.

FİYATLAR KATLANARAK ARTIYOR

Kuş gribi salgını nedeniyle çiftliklerde milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi yumurta üretimini sekteye uğratırken bu durum fiyatlara da yansımıştı. Ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan yükseliş, şubatta yıllık bazda yüzde 58,8'i bulmuştu. Üretimin sekteye uğramasıyla yumurta ithalatını artıran ABD, en son Ocak 2023'te yumurta ithal ettiği Türkiye'den de alım yapmaya başlamıştı.

TRUMP YÖNETİMİ ESKİ YÖNETİMİ SUÇLUYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, artan yumurta fiyatlarından eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu. Leavitt, X sosyal medya hesabından itlaf edilen tavuklara ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Biden yönetimi tarafından yaklaşık 8 milyon tavuğun itlaf edildiğini aktaran Leavitt, bu durumun arz sıkıntısına ve fiyatların yükselmesine yol açtığını kaydetti. "Yumurta krizi Biden'ın krizidir." ifadesini kullanan Leavitt, Trump ve ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in bu krizi düzelteceğini belirtti. Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumundaki konuşmasında ABD'de artan yumurta fiyatları için eski Başkan Biden'ı suçlamış, bunu düşürmek için çalıştıklarını kaydetmişti.

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Son Dakika Dünya ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bilgehan Göktürk:
    Ne gurur verici bir haber,biz ABD ye yumurta satalım...Onlarda bize F16 satsın...Acaba bir I phone karşılığında kaç koli yumurta verdik? 27 8 Yanıtla
  • Ali Yeditepe:
    iç piyasada yumurtanın tanesi 10 lirayı geçti. yeter ki Amerika yumurtasız kalmasın 26 1 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Yumurta fiyatları Türkiyede artacak demek dolarla satılan yumurta 14 0 Yanıtla
  • 6490203:
    hapı yuttuk yine zam zama zam 6 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Anlamadım yumurta grizi sizleri bu kadar etkiliyorsa açlık baş gösterirse bunlar birbirlerini yerler diyeyim size..... 3 1 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    ağlanacak halimize sevinen mallar önce onlar doyacak artarsa yersiniz bu gün ekonomi iyi olsa sana niye verelim halkım yesin derdi 3 0 Yanıtla
  • Şefik Can:
    Amerika yumurta yiyecek diye bşzşm çocuklar sağlıksız kalıyor. 2 0 Yanıtla
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