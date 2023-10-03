ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, yapılan oylama ile başkanlık görevinden alındı. Aralarında 8 Cumhuriyetçi temsilcinin de bulunduğu 216 üye McCarthy'nin görevden alınması yönünde oy kullandı.

MCCARTY-GAETZ GERGİNLİĞİ

Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı sağcı grupta yer alan Gaetz, ocak ayında McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı. Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti.

McCarthy'nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu. Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy'nin Demokratlara "tavizler" verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti. McCarthy ise Gaetz'in, ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.

GÖREVDEN ALINMASI İÇİN ÖNERGE SUNMUŞTU

İki Cumhuriyetçi arasındaki gerilim hafta sonunda Meclis Başkanı'nın Demokratların yardımıyla devlet kurumlarına fon sağlayan geçici tasarıyı kabul etmesinin ardından tırmanmıştı. McCarthy, Meclis üyesi Matt Gaetz'in bu hamlesine "Hodri meydan" yanıtını verdi. Gaetz ise karşılık olarak "Az önce yaptım" dedi.Gaetz, bugün Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin görevinden alınması için önerge sundu.