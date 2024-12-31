ABD Temyiz Mahkemesi, Trump\'a cinsel saldırı suçlamasıyla verilen cezayı onadı

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a Manhattan'daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Temyiz Mahkemesi, Trump'ın yargılamanın adaletsiz olduğu yönündeki argümanlarını reddederek, eski dergi yazarı E. Jean Carroll lehine sonuçlanan 5 milyon dolarlık tazminat kararını onadı.

5 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Mahkeme, Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında gün yüzüne çıkan ve Trump'ın 2005 yılında "Access Hollywood" isimli bir televizyon programının sunucusu ile konuşurken kadınları nasıl baştan çıkardığını anlatması ve kendisiyle övünmesini de içeren kanıtların Carroll'un iddialarıyla tutarlı olduğuna karar verdi. Mahkeme, Trump'ın eylemlerinin tekrarlanan ve kendine özgü bir davranış modeli ortaya koyduğunu tespit etti.

Mahkeme kararında, "Kayıtların tamamı ve Sayın Carroll'un argümanlarının gücü göz önüne alındığında, bölge mahkemesinin gerekçeli kararında Sayın Trump'ın haklarını ihlal eden herhangi bir hata veya hataların söz konusu olduğuna ikna olmadık" denildi.

Trump, temyiz davasında mahkemenin jüri üyelerine kendisini cinsel saldırı ile suçlayan diğer kadınların şahitliklerini veya "Access Hollywood" videosunu dava materyali olarak sunmasının adil olmadığını savunmuştu.

TRUMP CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Seçilmiş başkan Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'liler, adalet sistemimizin siyasi bir silah olarak kullanılmasına derhal son verilmesini ve Demokratlar tarafından finanse edilen 'Carroll aldatmacası' dahil tüm cadı avlarının hızla reddedilmesini talep etmektedir" ifadelerini kullandı. Cheung, davanın temyiz sürecinin devam edeceğini açıkladı.