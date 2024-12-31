ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'a cinsel saldırı suçlamasıyla verilen cezayı onadı - Son Dakika
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Dünya

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'a cinsel saldırı suçlamasıyla verilen cezayı onadı

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump\'a cinsel saldırı suçlamasıyla verilen cezayı onadı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın eski dergi yazarı E. Jean Carroll'a cinsel saldırıda bulunmak ve iftira atmaktan suçlu bulunmasının ardından hükmedilen 5 milyon dolarlık tazminat cezasını onadı.

31.12.2024 01:34
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a Manhattan'daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Temyiz Mahkemesi, Trump'ın yargılamanın adaletsiz olduğu yönündeki argümanlarını reddederek, eski dergi yazarı E. Jean Carroll lehine sonuçlanan 5 milyon dolarlık tazminat kararını onadı.

5 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Mahkeme, Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında gün yüzüne çıkan ve Trump'ın 2005 yılında "Access Hollywood" isimli bir televizyon programının sunucusu ile konuşurken kadınları nasıl baştan çıkardığını anlatması ve kendisiyle övünmesini de içeren kanıtların Carroll'un iddialarıyla tutarlı olduğuna karar verdi. Mahkeme, Trump'ın eylemlerinin tekrarlanan ve kendine özgü bir davranış modeli ortaya koyduğunu tespit etti.

Mahkeme kararında, "Kayıtların tamamı ve Sayın Carroll'un argümanlarının gücü göz önüne alındığında, bölge mahkemesinin gerekçeli kararında Sayın Trump'ın haklarını ihlal eden herhangi bir hata veya hataların söz konusu olduğuna ikna olmadık" denildi.

Trump, temyiz davasında mahkemenin jüri üyelerine kendisini cinsel saldırı ile suçlayan diğer kadınların şahitliklerini veya "Access Hollywood" videosunu dava materyali olarak sunmasının adil olmadığını savunmuştu.

TRUMP CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Seçilmiş başkan Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'liler, adalet sistemimizin siyasi bir silah olarak kullanılmasına derhal son verilmesini ve Demokratlar tarafından finanse edilen 'Carroll aldatmacası' dahil tüm cadı avlarının hızla reddedilmesini talep etmektedir" ifadelerini kullandı. Cheung, davanın temyiz sürecinin devam edeceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Bölge mahkemesinin 2023 yılı mayıs ayında Trump'ı suçlu bulduğu karar, 1995 sonu veya 1996 yılı başında Manhattan'daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında meydana gelen bir olaya dayanıyordu. Bir dönem güzellik ve moda dergisi Elle için köşe yazıları kaleme alan Carroll, Trump'ın burada kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Carroll ayrıca Trump'ın 2022 yılı ekim ayında sosyal medyada yayınladığı açıklamalarla tecavüz iddiasının asılsız olduğunu söyleyerek, kendisine iftira attığını belirtmişti. Manhattan'daki bölge mahkemesinin jüri üyeleri, Trump'ın tecavüz suçu işlediğini tespit etmemekle birlikte Carroll'a cinsel saldırı için 2,02 milyon dolar ve iftira nedeniyle 2,98 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Trump ise Carroll'u tanımadığını ve "tipi olmadığını" söylemiş ve tecavüz iddiasını yazdığı anı kitabının reklamını yapmak için kullandığını söylemişti.

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Son Dakika Dünya ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'a cinsel saldırı suçlamasıyla verilen cezayı onadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    ARKADAŞLAR AMACİM FARKINDALIK YAPMAK KİMSEYE ŞAHSİ SORUNUM YOK SADECE GÖZÜNÜZÜ AÇIN FERHAT VE ÇELİK ORTAK DÜŞMANIDIR 2 SİDE SUZME PC 1 0 Yanıtla
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