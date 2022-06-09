ABD, TSK'nın olası Suriye harekatından endişeli: Üst düzey temaslarda bulunduk ancak Türkiye geri adım atmıyor

Türkiye'nin yakında başlatmayı planladığı yeni Suriye operasyonuyla ilgili tartışmalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon başlatmasından endişe ettiğini belirterek "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası askeri faaliyetlerle ilgili yükselen söyleminden büyük endişe duyuyoruz" dedi.

"TÜRK HÜKÜMETİYLE ÜST DÜZEY TEMASLARDA BULUNDUK"

AFP'nin aktardığı habere göre Leaf, dün ABD Kongresi'nde düzenlenen oturumda, "Bunu durdurmak için diplomatik çabalarımızı artırdık" dedi. ABD'li yetkililerin konuyla ilgili Türkiye'yle pek çok görüşme yaptığını kaydeden Leaf, bölgedeki bir askeri operasyonun istikrarı ve IŞİD'le mücadeleyi tehlikeye düşüreceğine inandıklarını söyledi. Leaf, "Türk hükümeti görüşlerimizin gayet farkında. Kendileriyle üst düzey temaslarda bulunduk" diye konuştu.

"ABD'NİN İKNA ÇABALARI ŞU ANA DEK BAŞARISIZ"

Leaf, bu çabaların Türkiye'yi planlarından vazgeçmeye ikna edip etmediği sorusuna yanıtında "Bunu yapacakları konusunda garanti veremem" diyerek ABD'nin ikna çabalarının şu ana dek başarısız olduğunu ve Türkiye'nin geri adım atacağına inanmadıklarını ifade etti.

ABD VE RUSYA, TÜRKİYE'NİN OLASI HAREKATINDAN RAHATSIZ

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'yi destekleyen ABD, daha önce de Türkiye'nin olası operasyonundan rahatsızlığını dile getirmişti. Sözcü'de yer alan habere göre benzer bir itiraz da Suriye'de Beşşar Esed yönetimini destekleyen Rusya'dan gelmişti. Suriye operasyonu tartışması, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularına iki ülkenin "Terör örgütü PKK'yı destekledikleri" gerekçesiyle itiraz ettiği bir dönemde yaşanıyor.